杜仲功效｜補腎降血壓5好處忌與4食物同吃　杜仲茶3類人不宜+食譜

杜仲功效｜初春將至，天氣忽冷忽熱，加上春雨帶來的濕氣，腰痠背痛、關節僵硬等老毛病接踵而來。中醫認為，春季保養以「養肝補腎」為首要，而杜仲正是去風濕、強筋骨的佳品。除了作為藥材，杜仲也可泡成杜仲茶，或搭配排骨、黨參和黑豆來煲湯，既能達到養生功效，口感亦溫潤美味。



杜仲有降血壓補肝腎等5個好處。（網上圖片）

杜仲功效｜補肝腎降血壓5好處

杜仲被譽為「植物黃金」，味甘性溫， 歸肝、腎經。據《本草綱目》記載「杜仲，能入肝補腎，補中益精氣，堅筋骨，強志，治腎虛腰痛，久服，輕身耐老。」換言之，杜仲主要有5大功效。

1. 補肝腎強筋骨

這是杜仲最核心的功效，中醫認為「腰為腎之府」，杜仲能補益肝腎改善腰膝痠軟、關節僵硬及下肢無力是中老年人、運動員或久坐上班族保養腰部的良方。

2. 降血壓

杜仲含有木脂素與杜仲膠，可以使血管恢復彈性降低血壓。臨床上常與丹參配合使用有助高血壓患者穩定病情。

3. 安胎

對於體質偏虛寒、容易有習慣性流產徵兆的女性而言，杜仲能溫潤子宮，改善因虛寒導致的陰道出血（胎漏）是中醫婦科重要的安胎藥材，但孕早期不宜食用。

4. 改善虛性便秘

杜仲並非是專門治療便秘的藥物，但對於因氣血不足引起的虛性便秘（常伴有臉色蒼白、手腳冰冷、疲倦等症狀）杜仲能調節腸道菌群平衡，改善便秘。

5. 減肥

杜仲有促進新陳代謝和利尿的功效，有助身體排除多餘水分，改善「虛胖」體質。

杜仲食用宜忌｜忌與4食物同吃 西瓜、辣椒

杜仲雖有百益，但藥性相剋不可輕忽，應避免與以下食物同吃，以免影響吸收或產生副作用。

1. 寒涼性食物

杜仲性溫，若與生冷食物（如苦瓜、綠豆、西瓜）同時食用，會引起腸胃不適。

2. 辛辣食物

辛辣食物（如辣椒、花椒）與杜仲同食會加重體內燥熱，引起上火、喉嚨不適等。

3. 濕熱性食物

如肥肉、油炸食品等食物易在體內產生濕氣，加重脾胃負擔，讓身體難以有效吸收其營養成分。此外杜仲主攻「去風濕」，而濕熱食物會「助濕生熱」，與杜仲功效背道而馳。

4. 不宜與降壓藥物同時服用

若與降壓藥（如硝苯地平等）同時食用，可能導致血壓過低，出現頭暈、乏力等症狀。

煲湯或沖茶時要將杜仲洗淨，用手折斷，看到裡面的白色絲狀物，營養才容易釋出。（來源：photo-ac）

杜仲茶食譜

除了入藥膳，最常見的吃法便是泡茶。

1. 杜仲茶

材料：

杜仲片10–15克

水500–800毫升

做法：

1. 將杜仲洗淨，用手折斷（看到裡面的白色絲狀物，營養才容易釋出）。

2. 加入水，大火煮開後轉小火煮20分鐘即可。

功效：降血壓、強健腰膝。



2. 夏枯草杜仲茶

材料：

夏枯草12克

杜仲15克

做法：

1. 在砂鍋中加入適量的清水，大火燒開。

2. 將洗淨備好的夏枯草和杜仲倒入鍋中，蓋上鍋蓋轉小火煮約20分鐘。

3. 將煮好的藥茶盛出，用濾網過濾掉茶渣即可。

功效：適合清肝火



杜仲茶不宜人士

藥食同源，杜仲茶並非人人皆宜，飲用前需視個人體質而定，避免增加身體負擔。

1. 陰虛火旺者：

如有經常口乾舌燥、手腳心發熱、夜晚盜汗等症狀，長期飲用易致上火。

2. 感冒發燒期間

正值感冒發燒、急性咽喉炎、或急性痛風發作期，易導致病情加重。

3. 生理期期間

若是平時經血量較多的女性，飲用杜仲茶可能會影響排經順暢度。

杜仲湯食譜

不愛喝茶也沒關係，杜仲拿來燉湯也是一絕，不僅能鎖住營養，味道也更甘醇。

3. 黃芪杜仲杞子煲雞湯

這款湯是「補氣、強腰、護眼」的黃金組合，特別適合長期久坐、容易手腳冰冷的人。（黃芪杜仲杞子煲雞湯食譜）

黃耆杜仲杞子煲雞湯食譜

4. 杜仲烏雞燉湯

這款湯水是「養血、護腰、調經」的滋補良方，特別推薦給女性或體質虛冷的長輩。（杜仲烏雞燉湯食譜）