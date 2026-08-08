60歲婦日食6隻雞蛋反引發健康危機　醫揭：勿靠單一來源補蛋白質

你是不是也為了維持健康而努力調整飲食，卻總是疑惑自己「到底做得對不對」？台灣基因醫師張家銘在Facebook專頁分享一個真實案例，一位非常重視健康的60歲女性，平時不吃紅肉、飲食清淡，然而在進行代謝體檢測時，卻發現腸道菌加工後的風險訊號「三甲胺氧化物（TMAO）」偏高。連醫師都感到十分困惑，因為這條線一開始完全接不起來。



醫師與這名婦人仔細聊過後得知，她因長期吃蛋奶素，擔心體內蛋白質攝取不夠，為了幫身體補充營養，竟然維持「每天吃6顆蛋」的習慣。醫師表示，雖然雞蛋和蛋白質都是很好的東西，但蛋黃裡含有豐富的神經細胞修復原料「膽鹼」，若膽鹼大量且高度集中地進到腸道，部分人的腸道菌相就會將其加工成半成品三甲胺，接著再透過肝臟轉化，最終體內的三甲胺氧化物數值飆高。

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張家銘強調，雖然雞蛋對大腦、細胞膜和免疫系統都很重要，但長期一天吃6顆會導致膽鹼來源太過集中、蛋白質來源也過於單一。此外，膽鹼也並非「壞人」，它是大腦神經傳導物質乙醯膽鹼的原料，與記憶力、注意力和自律神經息息相關，一旦太少反而會讓人腦袋鈍鈍、精神不集中，張家銘解釋，「營養最微妙的地方就在於少了會出問題、太多又會讓路徑太熱鬧」。

他分享，根據2026年發表在《The Journal of Nutrition》（營養學期刊）的最新研究指出，膽鹼不只和大腦、脂肪肝有關，更會牽動免疫調節。從系統醫學的角度來看，膽鹼的影響層面非常廣泛，臨床上不能只問有沒有吃蛋，還必須共同觀察甲基化路況指標同半胱胺酸、血脂、血糖與肝功能等數值，才能把整條路看清楚，避免陷入只抓一個點猛追的盲點。

對於體內膽鹼或三甲胺氧化物偏高的人，張家銘建議，生活上可先將雞蛋適度減量，並積極分散蛋白質的來源，像是豆腐、豆干、毛豆、無糖豆漿、希臘優格（希臘乳酪）都是很好的選擇，若飲食型態允許也能加入魚類。代謝體檢測的價值在於將健康從「我以為」變成「我看見」，基因看的是體質底圖，代謝體則能反映當前的即時路況。醫師重申，補蛋白固然重要，但也必須看體質，因為每個人的腸道菌相不同，吃進同樣的東西會有不同的代謝答案，身體最喜歡的永遠是「剛剛好」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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