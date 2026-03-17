長壽飲食｜研究證吃肉更長壽！長期食素易中風！專家4招健康食肉

不少老人習慣「粗茶淡飯」，每天只吃青菜豆腐，生怕吃肉對身體不好，乾脆一口肉都不碰。然而，長壽老人的餐桌上的「秘密」正在被揭開——不是不吃肉，而是「會吃肉」。最新研究證實：科學吃肉，才是健康長壽的關鍵秘訣。



研究證實：會吃肉的老人更長壽

2025年12月，復旦大學公共衛生學院高翔教授、中國疾病預防控制中心施小明研究員等發表在《美國臨牀營養學雜誌》上的研究顯示，在日常飲食中，合理吃肉才能有助於長壽。尤其是對於體重偏輕的老年人，吃肉更重要。①

健康吃肉4方法（01製圖）

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研究團隊招募了5000多名80歲及以上的參與者，將參與者分為雜食者和素食者，並且將素食者進一步細分為素食亞組（魚素食者、蛋奶素食者和純素食者）。

研究顯示，相比葷素都吃的老人，堅持吃素的老人成為百歲老人的可能性平均降低19%，其中純素食者更是降低29%。這種影響在體型偏瘦（BMI低於18.5）的老人中更明顯。

研究還發現，長期吃素食可能與營養不良、骨折、精神障礙等風險上升有關，進而影響長壽。

為什麼不建議長期吃素？

肉類是優質蛋白質、鐵、鋅及維他命D的重要來源。長期不吃肉會對身體造成很多嚴重的健康問題。

1. 導致貧血

中國科信食品與健康訊息交流中心副主任阮光鋒2025年在科普中國刊文介紹，貧血不僅使人面色蒼白，還讓人總是頭暈、易疲勞、打不起精神。肉類中血紅素鐵含量豐富，是造血的原料，而且吸收利用率也高。

如果總是不吃肉，又沒有專門去補鐵，很容易導致最常見的貧血——缺鐵性貧血。此外，長期不吃肉還有可能讓人缺乏維他命B12，也會導致貧血等嚴重問題。②

2. 肌肉變少

肌肉減少症表現為肌肉質量減少、肌肉萎縮、肌肉力量減退，這個在老年人中比較常見，其中一個重要病因是蛋白質攝入不足。這樣的老人外表看着比較瘦，很多人還以為是健康的表現。

肌肉減少症對老年人的危害非常大，一旦肌肉持續減少，力量下降，跌倒、骨折、骨質疏鬆、骨關節炎等發生率都會隨之大大增加。②

3. 免疫力下降

中國華中科技大學同濟醫院臨牀營養科主任醫師姚穎2023年在醫院微信公眾號刊文指出，長期缺乏這些營養素，易造成老年人營養不良，抵抗力下降，感染發生率增加，疾病癒合能力差，脾胃功能也會減弱，從而產生惡性循環，還會加重肥胖、高脂血症和糖尿病。③

4. 引發結石

北京清華長庚醫院腎內科主任醫師李月紅2024年在CCTV健康之路微信公眾號刊文提醒，長期素食不僅會增加腎結石的發病風險，嚴重時會出現血尿、劇烈腰痛等症狀，還可能導致皮膚、毛髮缺乏光澤，月經量減少。④

5. 更易中風

2019年發表在《英國醫學雜誌》上的一項研究發現，素食者的中風風險比非素食者高20％，主要是出血性中風（腦出血）發生率較高。

研究人員表示，素食者的血膽固醇和一些營養素水平低於非素食者，例如維他命B12，人體所需的維他命B12主要來源於動物性食物中，其作為人體多種酶的輔助因子參與着多種代謝過程，也是神經系統不可缺少的維他命，對於人體很多功能的正常運轉至關重要。這可能是中風風險升高的原因。⑤

6. 容易抑鬱

2023年發表在國際期刊《情感障礙雜誌》上的研究發現，不吃肉的人更容易抑鬱。分析1.5萬人的數據發現，與吃肉的人群相比，不吃肉的人抑鬱發作風險高出165%。不吃肉的人可能更容易缺乏某些關鍵營養素，如維他命B12和Omega-3脂肪酸，這些營養素對大腦功能和情緒調節至關重要。⑥

2023年發表在國際期刊《情感障礙雜誌》上的研究發現，不吃肉的人更容易抑鬱（《情感障礙雜誌》）

健康吃肉記住4個細節

學會正確吃肉才是保持健康的關鍵。注意以下4個細節：

1. 儘量選「白肉+瘦肉」

北京市延慶區醫院臨牀營養科中級營養師魯騰2026年在114掛號預約平台微信公眾號刊文指出，建議優先選擇魚蝦、雞鴨等白肉。跟豬牛羊這些紅肉比起來，白肉的脂肪含量少、蛋白質含量高。

白肉裏面，深海魚是首選，三文魚、鱈魚這類深海魚富含多不飽和脂肪酸。豬牛羊肉選瘦肉部分比較好。比如牛裏脊、豬裏脊這些部位，脂肪含量只有3%～5%左右，既好吃又健康。⑦

2. 嚴格控制攝入量

選對了肉，還得控制好量。普通人每天可以吃畜禽肉類和魚蝦類各40～75克，大概就是一個手掌心（不算手指）那麼大、那麼厚的肉。

建議每餐都吃點肉，別一頓吃太多。比如早餐可以加20克瘦肉末，午餐或晚餐吃50克左右的肉塊。這樣既能保證營養，又不會因為一次吃太多導致血糖波動或脂肪堆積。⑦

3. 多選蒸煮的方式

在肉類的烹調上，推薦選擇少油的烹調方法，比如清蒸、燉煮、少油炒等，應儘量避免煎炸、燒烤這類高温烹調的方式，容易產生致癌物污染食物，影響人體健康。

另外，也可以選擇煲湯。但不建議只喝肉湯，湯裏營養少，煲湯主要還是要吃肉攝入蛋白質。

4. 這些肉最好別碰

肥肉、動物內臟、雞皮這些富含飽和脂肪和膽固醇的部位要儘量避免。牛肉乾、臘肉、火腿這類加工肉製品鹽分太高，也要少吃或不吃。

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本文綜合自：

①Li Y, Wang K, Lv Y, Jigeer G, Huang Y, Shen X, Shi X, Gao X. Vegetarian diet and likelihood of becoming centenarians in Chinese adults aged 80 y or older: a nested case-control study. Am J Clin Nutr . 2025 Dec 12:101136.doi: 10.1016/j.ajcnut.2025.101136.

②2025-02-13科普中國《中老年人真的不要長期吃素！這等於在「慢性自殺」》

③2023-09-08華中科技大學同濟醫院《老來全素食，減脂不成還消耗肌肉，甚至危害健康！》

④2024-09-06CCTV健康之路《這些被忽略的生活習慣，可能正在傷腎！｜健康之路》⑤Risks of ischaemic heart disease andstroke in meat eaters, fish eaters, and vegetarians over 18 years of follow-up:results from the prospective EPIC-Oxford study.BMJ,2019.

⑥Association between meatless diet and depressive episodes: A cross-sectional analysis of baseline data from the longitudinal study of adult health (ELSA-Brasil). J Affect Disord. 2023;320:48-56.

⑦2026-01-20北京114預約掛號《冬至進補不長胖：心血管病、高血脂、糖尿病患者的「安全吃肉指南」》



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