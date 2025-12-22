雞蛋營養｜吃蛋沒上限？醫揭7類人多吃易心血管病！食幾隻有數計?

雞蛋功效｜降膽固醇食物｜相信很多人都知道，世界衛生組織（WHO）放寬了雞蛋膽固醇的攝取上限，因此很多人不再怕多吃蛋，甚至一天吃好幾個。但事實真的如此嗎？台灣醫美專家邱正宏醫生指出，吃蛋吃錯量恐增心血管病風險！究竟是哪些人不能多吃？會對身體有什麼影響？如何知道自己一天可以吃多少隻蛋？



台灣醫美專家邱正宏醫生指出，吃蛋吃錯量恐增心血管風險！（Alexas_Fotos@pixabay）

雞蛋營養｜80%膽固醇主要由肝臟合成

台灣邱正宏醫生近日在其YouTube頻道分享「每天到底吃幾個雞蛋才是安全的？」他指出過去美國心臟協會建議，每日膽固醇攝取不超過300毫克，而一顆蛋約含275毫克，因此建議每天最多吃一個蛋。但後來美國飲食指南研究發現食物（如雞蛋）中的膽固醇並不能被人體完全吸收，血液膽固醇濃度主要看肝臟合成的效率而定（如70%至80由肝臟自己合成），而非直接來自含胆固醇的食物。雞蛋營養｜抗衰老營養師揭1吃法最好！5類蛋忌過量蛋+豆漿礙吸收?

邱醫生指出，LDL（俗稱壞膽固醇）的值越高，心血管風險就越大。（AI圖片生成）

雞蛋｜7類人不宜吃太多雞蛋增心血管風險

究竟哪些人吃蛋會「出事」？根據發表於《Nutrients》的研究表示，如果每天吃3個雞蛋連續一個月，血液中的LDL（低密度脂蛋白，俗稱壞膽固醇）就會升高而對HDL（高密度脂蛋白，俗稱好膽固醇）沒有影響。邱醫生指出，心血管風險的高低是根據LDL除以HDL這個數值來做判斷。簡單來說就是LDL的值越高，心血管風險就越大。根據台灣台大醫院等的資料顯示，以下幾類人LDL的值可能會過高：

1. 遺傳（有壞膽固醇的家族病史）

2. 55歲或以上人士

3. 更年期

4. 吸煙

5. 運動不足，久坐不動，腹部肥胖。

6. 特殊疾病如腎臟疾病、甲狀腺功能低下、阻塞性肝疾病等

7. 藥物成分如類固醇、女性荷爾蒙藥（如避孕、調經、治療婦科病等）、利尿劑等。



所以若有以上情況的人士不建議吃太多雞蛋。若不確定邱醫生建議大家不要瞎猜，直接去驗血（檢測LDL與HDL）將LDL的數值除以HDL若超過3，那一天絕對不可以吃超過3個雞蛋，若低於3則一天可以偶爾吃3個雞蛋。

雞蛋營養｜膽固醇高就不能吃雞蛋？專家教你如何正確烹調吃得健康

邱醫生建議，可將LDL的數值除以HDL若超過3，不可以吃超過3個雞蛋，若低於3則可以。（AI圖片生成）

雞蛋營養｜攝取量指所有飲食的總和

邱醫生特別指出，所謂一天吃多少蛋主要是看是指所有飲食的總和包括：

1. 直接吃的蛋（如水煮蛋、煎蛋等）。

2. 料理中的蛋（如番茄炒蛋、蛋花湯等）。

3. 糕點、麵包等製作過程中加入的蛋。

