防癌飲食｜醫警告6食物促致癌泡菜上榜！預防6食物1種魚降風險36%

一提起「病從口入」「飲食防癌」，我們經常聽到兩種聲音：一種是「這不能吃那不能吃，活着還有什麼意思」，另一種是「只要吃得開心，管它健不健康」。但吃這件事，真的可以既要又要——既要吃得有滋有味，又要吃出「健康防癌」的效果。



今天我們不談深奧的醫學研究，就扒一扒腫瘤科醫生平時自己都吃什麼，哪些食物我們經常吃，他們卻幾乎不吃的？請收好這份腫瘤醫生的「忌口清單」！

6類促癌食物（01製圖）

腫瘤醫生的「忌口清單」，絕不碰的這6類促癌食物👇👇👇

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「病從口入」，在癌細胞眼裏，有些食物簡直就是它的「生長加速器」。因此，腫瘤科的醫生們自己平時會特別注意減少攝入「促癌食物」。湖北省襄陽市第一人民醫院的腫瘤科醫生們就分享了一份自己內部的「忌口清單」，哪些是你愛吃的？

1. 過燙的食物

剛出鍋的米飯、麵條、包子等主食，工夫茶、熱咖啡、熱湯（如雞湯、肉湯）、熱粥、熱豆漿等。

促癌原因：65℃以上的熱飲被列為2A類致癌物，這些過燙的食物會直接灼傷消化道黏膜，長期反覆刺激黏膜，導致黏膜反覆修復、增生，進而誘發食管癌。

2. 發黴的食物

黴變的花生、粟米、大米、小米、饅頭、麵包、水果（如蘋果、橘子、梨）、堅果（如核桃、杏仁）等。

促癌原因：一旦這些食物發黴，哪怕只壞了一部分，也建議整份丟棄。黴變食物易產生黃麴黴毒素，這是公認的1類致癌物，長期攝入會大大增加肝癌風險，且這種毒素耐高温，普通蒸煮根本無法將其殺滅。

3. 醃製、燻烤的食物

醃製類（鹹菜、泡菜、鹹魚、臘肉）；燻烤類（烤羊肉串、烤雞翅、烤五花肉、燻雞、燻鴨）；加工肉製品（火腿、香腸、培根）等。

促癌原因：這類食物雖然風味十足，但存在危害。醃製食品中含有亞硝酸鹽，進入人體後會轉化為致癌物質，增加胃癌、鼻咽癌的發病風險；燻烤食物在高温烤制過程中會產生多環芳烴等致癌物，長期食用增加食管癌、胃癌風險；而火腿、香腸等加工肉製品，已被證實與結直腸癌風險升高密切相關。

4. 油炸食物

炸雞、炸薯條、油條、油餅、炸串、炸丸子、炸南瓜餅、炸魚等。

促癌原因：油炸（即高温處理）動物蛋白和脂肪時，會產生一種名為「雜環胺類」的致癌物質，這種物質與腸癌發病緊密相關，每吃一次就會給身體增加一次致癌負擔。

5. 高糖食物

含糖奶茶果茶、含糖飲料（碳酸飲料、果汁飲料、乳酸飲料）、奶油蛋糕、巧克力、糖果、蜜餞、果脯、含糖糕點、含糖麥片等。

促癌原因：經常吃這類高糖食物，容易導致體重增加、肥胖，而體脂肪過多與多種癌症（如乳腺癌、腸癌、胰腺癌、子宮內膜癌等）的發生有密切的關係，同時過量糖分還可能「刺激」癌細胞生長，越吃越傷身。

6. 酒精飲品

白酒、啤酒、紅酒、黃酒、果酒、雞尾酒等各類含酒精的飲品。

促癌原因：酒精中的乙醇及其代謝產物乙醛，均為1類致癌物，不存在任何安全飲用劑量。飲酒會增加頭頸癌、食管癌、肝癌、結直腸癌、乳腺癌等多種癌症的風險。飲酒量越多，患癌風險越高，對身體的傷害越嚴重。

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這些食物真有「防癌屬性」，建議日常多吃點

既然知道了「促癌食物黑名單」，那有沒有「防癌食物紅名單」？當然有！與其整天這也不敢吃，那也不敢吃，不如把這些自帶「抗癌屬性」的食物安排在一日三餐。

1. 主食：多加一點全穀物

2020年《美國臨牀營養學雜誌》刊發的一項針對近50萬人的研究發現，吃足夠的全穀物，可以減少8%～20%的結直腸癌風險。②

常見的全穀物食品有燕麥、黑麥、粟米、蕎麥、糙米等。

2. 肉類：一周吃2次魚類

三文魚、鯖魚和鮭魚等深海魚類，富含ω-3脂肪酸，有一定抗癌潛力。2024年《公共衛生營養》刊發的一項研究發現，女性每月吃1~3次小魚，癌症死亡風險降低28%；而每月吃12次以上，癌症死亡風險降低36%。③

3. 蔬菜：選十字花科蔬菜

多吃十字花科蔬菜，真的有助於預防結腸癌。2025年8月，《BMC腸胃病學》刊發的一項針對超60萬人的研究發現，與攝入量最低的人群相比，攝入量最高的人群結腸癌發病風險降低17%。

其中，每天攝入20克時開始出現保護作用；每天攝入40～60克最佳，風險降低最為顯著。④

「十字花科」家族龐大，比如：

蕓薹屬：捲心菜、菜花、西藍花、甘藍菜、大白菜、油菜、雪裏蕻、蕪菁等

蘿蔔屬：蘿蔔、大青蘿蔔、紅蘿蔔、水蘿蔔、心裏美等

其他類：很多野菜都屬於十字花科菜，比如薺菜、諸葛菜、獨行菜、芝麻菜等⑤



所以不妨平時吃蔬菜的時候，除了多選深色蔬菜，也可以吃一些十字花科蔬菜。

4. 水果：推薦漿果和柑橘類

據2024年《國際癌症雜誌》發表的一項研究，到2035年，造成癌症負擔的三大風險因素中就有「水果攝入不足」。⑥果蔬富含膳食纖維以及維生素C、β胡蘿蔔素、多酚等，它們大部分都是抗氧化的好幫手，也有助於減輕身體的炎症反應，好處不言而喻。

在眾多水果中，漿果和柑橘健康評分名列前茅。這一評分源自2024年《自然·食品》上發表的一項研究，該研究對9273種食物進行了評估。⑦

漿果類水果：葡萄、士多啤梨、藍莓、桑葚、獼猴桃、石榴、楊桃等

柑橘類水果：橘子、柑子、橙子、柚子、檸檬等



5. 飲品：每天適當喝點茶

喝茶有助於預防癌症，但千萬不要喝太燙的茶。2020年《營養學進展》刊發的一項研究發現，飲用各種茶與胃癌、結直腸癌、膽道癌、肝癌等多種癌症的風險降低有關，尤其是喝茶與口腔癌風險降低之間的關係有充分證據。⑧

茶葉的防癌效果主要與所含茶多酚類物質有關。就防癌效果來說：綠茶、白茶，不發酵或輕微發酵的效果最佳。⑨

6. 零食：每天一小把堅果

平時想吃小零食，推薦用一小把堅果代替。2021年《國際癌症雜誌》刊發的一項研究發現，與不吃堅果的人相比，少量吃堅果（≤17.32 克/周），與乳腺癌復發或轉移風險降低45%相關。⑩

《中國居民膳食指南2022》也推薦，每周攝入堅果50～70克，約每天10克，相當於每天：

15粒花生

12顆榛子

7～8顆腰果/巴旦木/開心果/原味杏仁

2～3顆山核桃

2顆巴西果/碧根果/核桃

2礦泉水瓶蓋黑芝麻/奇亞籽/亞麻籽

1小把 帶殼松子

1小捧葵花子等⑪



寫在最後：

癌症的發生，從來都不是突然的，而是長期不良生活習慣的積累。防癌飲食，從來不是「這也不吃，那也不吃」，而是一場均衡的「膳食拼圖」——少吃一口醃製燻烤，多吃一口西藍花；少喝一杯奶茶，多喝一杯淡茶；少吃過燙的食物，多吃一把堅果。健康從來沒有捷徑，一日三餐的選擇，就是你對抗癌症的底氣。



本文綜合自：

①2026-04-14襄陽市第一人民醫院《腫瘤科醫生不吃的食物有哪些？》

②Whole grain and dietary fiber intake and risk of colorectal cancer in the NIH-AARP Diet and Health Study cohort.The American Journal of Clinical Nutrition.2020.

③Association between consumption of small fish and all-cause mortality among Japanese: the Japan Multi-Institutional Collaborative Cohort Study. Public Health Nutrition. 2024.

④Cruciferous vegetables intake and risk of colon cancer: a dose–response meta-analysis, BMC Gastroenterology (2025). DOI: 10.1186/s12876-025-04163-9

⑤2018-05-15健康時報《瞧，十字花科這一家！》

⑥Burden of major cancers in China attributable to modifiable risk factors: Predictions from 2012 to 2035. International Journal of Cancer 156.7(2025).

⑦Food Compass 2.0 is an improved nutrient profiling system to characterize healthfulness of foods and beverages. Nat Food 5, 911–915 (2024).

⑧Tea Consumption and Risk of Cancer: An Umbrella Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Adv Nutr. 2020.

⑨2023-08-31廣州市衛生健康宣傳教育中心《喝茶防癌我聽過，喝茶為什麼也會致癌？》

⑩Nut consumption in association with overall mortality and recurrence/disease-specific mortality among long-term breast cancer survivors. International Journal of Cancer.2021.

⑪2024-02-03科普中國《22種堅果營養大比拼，第一名你肯定猜不到！》

⑫2025-09-02佛山市第一人民醫院巧說營養《【營養科普】堅果健康吃法：每周50～70克，這樣吃最養生！》



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