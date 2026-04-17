減肥飲食｜健康≠低卡！醫揭6食物愈吃愈肥三文魚都上榜＋建議食法

減肥飲食｜減肥的時候，大家都會吃什麼？多數人都會選擇燕麥、雞胸肉、三文魚等能提供飽腹感又熱量低的食物。但點解明明吃得很健康，偏偏就不瘦？有醫生點名6種看起來健康的食物，其實是「陷阱」，連雞蛋、三文魚和牛油果都榜上有名！正確的吃法又是什麼？



有醫生點名6種健康食物，其實是「陷阱」，連雞蛋、三文魚和牛油果都榜上有名！（freepik）

減肥飲食｜健康不等於低卡 醫生點名勿多吃

減肥的黃金鐵律不外乎「七分吃，三分練」，代表著「吃」佔據很大比例。所以吃得不對，分分鐘可能減肥失敗。台灣肥胖症專科蔡明劼醫生就特別提醒，以下這些「減肥必備」的食物，其實屬於「高營養密度」，簡單來說就是，在相同熱量或重量下，它們能提供更豐富的營養素（如優質脂肪、蛋白質、纖維等）。雖然健康，但會讓人不知不覺變胖，切勿多吃。

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減肥飲食｜6種減脂陷阱食物

1. 牛油果：熱量超過1碗白飯

牛油果被譽為「森林中的奶油」，富含單不飽和脂肪酸以及維他命C、E，能降低膽固醇、保護心血管，還能穩血糖。但蔡醫生指出，牛油果本質上是「油脂類」食物，一個中型大小牛油果的熱量就已超過1碗白飯。所以減肥時，別覺得健康就拼命吃，否則熱量超標。

牛油果本質上是「油脂類」食物，一個中型大小牛油果的熱量就已超過1碗白飯。（unsplash）

蔡醫生建議：要把牛油果看成是「油脂」，而不是「水果」。即若你在某一餐吃了牛油果，其餘幾餐就要適當減油，這樣總熱量就不變了。



2. 三文魚：熱量遠高於鱈魚、鯛魚等

三文魚富含奧米加3（Omega-3）脂肪酸，能抗發炎、護腦，維持肌肉量，是超級健康食物。然而，三文魚屬於油脂含量較高的魚類，熱量遠高於鱈魚、鯛魚等白肉魚，因此，被網友戲稱為「深海大肥豬」。

三文魚屬於油脂含量較高的魚類，熱量遠高於鱈魚、鯛魚等白肉魚。（unsplash）

蔡醫生建議：同牛油果一樣，如果在某一餐吃了三文魚，其他菜餚就要少放點油。



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3. 雞蛋：蛋黃熱量較高

黑咖啡配上兩顆雞蛋，是不少減肥人士的早餐標配。蛋黃富含膽鹼和葉黃素，是整顆蛋最營養的地方。雖然大家常擔心膽固醇問題，但這其實因人而異。蔡醫生指出，反而要注意的是，大部分熱量都集中在蛋黃裡。因此，減肥時毫無節制地成隻吃，熱量都會超標。雞蛋營養｜吃蛋沒上限？醫揭7類人多吃易心血管病！食幾隻有數計?

雞蛋的大部分熱量都集中在蛋黃裡，因此，減肥時毫無節制地成隻吃，熱量都會超標。（unsplash）

蔡醫生建議：正常成年人1日吃1-2個是可以的，但若你這餐已經補充夠蛋白質，蛋量就要控制。



4. 堅果類：愈嚼愈香容易上癮

腰果、核桃、杏仁等堅果富含維他命E、微量元素（如鐵、鋅等），是優質的營養來源。然而，這類堅果體質小又酥脆、愈嚼愈香，很容易就「吃上癮」，不知不覺就掃光整罐。

腰果、核桃、杏仁等堅果體質小又酥脆、愈嚼愈香，很容易就「吃上癮」。（unsplash）

蔡醫生建議：每天1小把（約半個手掌心）就夠了。



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5. 黑朱古力（85%以上）：不能幫助燃脂

減肥時吃苦的黑朱古力，有助抑制食慾。而且朱古力富含黃酮類化合物，是超強的抗氧化劑，有抗發炎、調節情緒、抗癌等好處，當中的可可脂更是優質脂肪。坊間有部分人迷信吃朱古力能幫助燃脂，但蔡醫生表示，現實中這樣吃下去也只會愈吃愈肥。

朱古力不能燃脂，勿吃過量，否則愈吃愈肥。（unsplash）

蔡醫生建議：每天1-2小口就可以，千萬勿過量。



6. 全脂牛奶：乳製品熱量驚人

全脂奶比起脫脂奶，更能提供飽腹感，還富含脂溶性維生素（ 如維他命A、D、E、K），這些營養素必須要有「脂肪」存在才能被人體吸收，減肥時飲全脂奶其實更對身體好。不過要小心，乳製品的熱量累積起來相當驚人，千萬別當水喝。

全脂奶等乳製品的熱量累積起來相當驚人，千萬別當水喝。（unsplash）

蔡醫生建議：每天1至2杯（約250毫升左右就得），或者可改為飲低脂奶，降低油脂攝取量。



（蔡明劼醫師@Facebook）

蔡明劼醫生畢業於國立台灣大學醫學系，是內分泌新陳代謝暨肥胖症專科醫生。他致力於推廣「不節食、不用藥、不賣保健品」的科學減脂理念，人稱「減重界的硫酸天王」。

