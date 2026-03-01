魚食譜｜鯉魚健脾去濕醫推2食法養胃益腎 3類人不宜+1招輕鬆去腥
餐桌上怎麼能少得了魚呢？正逢雨水節氣，此時推薦你食用：鯉魚。它的營養豐富，還能幫你健脾益氣、利濕，試試這兩種吃法，赤小豆鯉魚湯、陳杞烤鯉魚。快跟着小編一起來看看吧～
本文審核專家：中國中醫科學院西苑醫院治未病體檢中心張晉主任醫師
北京醫藥學部楊莉萍主任藥師
春天為何推薦你食用鯉魚
營養豐富
鯉魚是春季的時令魚類，它的蛋白質含量高、脂肪含量低，也就是在補充蛋白質的同時還不易令人發胖，並且不飽和脂肪酸、氨基酸、維生素（維他命）、礦物質含量也比較豐富。
會吃魚讓你長壽又聰明
《中國居民膳食指南科學研究報告（2021）》中顯示，多攝入魚肉可降低成年人全因死亡的發病風險，與從未食用過魚的人相比，每天食用60克魚的人群總死亡風險降低了12%。
魚肉中還含有豐富的不飽和脂肪酸，尤其是EPA和DHA含量比較豐富，有利於智力、視覺等神經系統生長發育，還可以幫助降低膽固醇和預防心腦血管疾病。
每周吃多少魚合適
《中國居民膳食指南（2022）》建議，每周最好吃魚兩次（每次180～200克）或300～500克。
健脾益氣、利濕
春季南方雨水開始增多，人體受外濕影響，容易出現濕氣重、脾胃虛弱的症狀，此時養生需注重祛濕、健脾胃。
鯉魚味甘、性平，屬甘温之品，具有健脾益氣、利濕的作用，雨水節氣食用正當時。
赤小豆鯉魚湯健脾養胃、利水消腫
好處
鯉魚：
健脾、利水，肉質油潤，富含優質蛋白質、脂肪，能補中益氣、滋補腎精。
赤小豆：利水消腫
二者搭配製成魚湯，有助於健脾養胃、利水消腫，既能解決看得見的水腫，也能幫助改善脾胃虛弱。脾氣強健了，水濕就能排出體外，適合雨水節氣食用。
製作方法
1. 赤小豆提前用温水浸泡2小時，泡發備用；
2. 鯉魚的腥味來源在於魚筋，先在魚尾切一刀，再在魚鰓下面一指切一刀，用刀輕拍魚背，將魚筋抽出來；
3. 鯉魚切片後加入鹽、幹澱粉，上漿後備用；
4. 起鍋燒油，放入魚頭塊、魚骨塊，煎至兩面金黃後放入生薑兩片和適量開水，煮20分鐘；
5. 將魚渣撈出，只保留魚湯，放入赤小豆，煮20分鐘；
6. 魚湯加鹽、胡椒粉調味，再放入魚片、小油菜心煮熟即可。
營養小貼士
痰濕體質人群（舌苔厚膩、身體困重）：
在製作赤小豆鯉魚湯時，可以加入陳皮，有助於疏肝理氣、緩解消化不良。
氣血兩虛體質人群（氣短乏力、食慾不振）：
在製作赤小豆鯉魚湯時，可以加入黃芪或者黨參，有助於補中益氣、提升脾胃運化能力。
陽虛體質人群（畏寒怕冷、腹脹腹瀉）：
在製作赤小豆鯉魚湯時，可以加入肉桂或乾薑，有助於温中散寒、防止腹痛。
陳杞烤鯉魚改善食慾
好處
枸杞子：益氣養陰、肝腎同補。
陳皮：讓魚肉肉質軟爛。
花椒：芳香醒脾、改善食慾、祛濕。
烤制鯉魚時，搭配上述食材，既能豐富烤魚的味道，又有助於改善食慾。
製作方法
1. 鯉魚中加入生抽、蠔油、鹽、黑胡椒粉、料酒，醃製30分鐘。
2. 陳皮切絲，芹菜、橘子、胡蘿蔔切小塊備用；
3. 鍋中放少許油，將鯉魚小火煎熟備用；
4. 鍋中放少許油，放入花椒炒香後加入番茄醬炒香，放入枸杞子、陳皮絲和其他配菜炒熟；
5. 將炒好的料汁澆到烤好的鯉魚上即可。
相關閲讀：鯖魚營養｜護腦助抗癌降膽固醇5功效 誤吃這1種鯖魚恐屙嘔肚瀉？
鯉魚雖好 食用需注意
1. 對蛋白質過敏人群不宜食用鯉魚。
2. 高尿酸血癥、痛風患者，食用鯉魚要遵醫囑，控制好量。
3. 脾胃虛弱人群不宜過多食用鯉魚。
鯉魚營養小貼士
1. 春天為何推薦你食用鯉魚：
營養豐富、健脾益氣、利濕。
2. 赤小豆鯉魚湯：健脾養胃、利水消腫。
3. 陳杞烤鯉魚：改善食慾。
相關文章：煎魚貼士｜網民煎鯧魚黐底甩皮甩骨 大廚教不黏鍋皮脆肉嫩7貼士
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」