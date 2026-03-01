魚食譜｜鯉魚健脾去濕醫推2食法養胃益腎　3類人不宜+1招輕鬆去腥

餐桌上怎麼能少得了魚呢？正逢雨水節氣，此時推薦你食用：鯉魚。它的營養豐富，還能幫你健脾益氣、利濕，試試這兩種吃法，赤小豆鯉魚湯、陳杞烤鯉魚。快跟着小編一起來看看吧～

本文審核專家：中國中醫科學院西苑醫院治未病體檢中心張晉主任醫師

北京醫藥學部楊莉萍主任藥師



春天為何推薦你食用鯉魚

營養豐富

鯉魚是春季的時令魚類，它的蛋白質含量高、脂肪含量低，也就是在補充蛋白質的同時還不易令人發胖，並且不飽和脂肪酸、氨基酸、維生素（維他命）、礦物質含量也比較豐富。

會吃魚讓你長壽又聰明

《中國居民膳食指南科學研究報告（2021）》中顯示，多攝入魚肉可降低成年人全因死亡的發病風險，與從未食用過魚的人相比，每天食用60克魚的人群總死亡風險降低了12%。

魚肉中還含有豐富的不飽和脂肪酸，尤其是EPA和DHA含量比較豐富，有利於智力、視覺等神經系統生長發育，還可以幫助降低膽固醇和預防心腦血管疾病。

每周吃多少魚合適

《中國居民膳食指南（2022）》建議，每周最好吃魚兩次（每次180～200克）或300～500克。

健脾益氣、利濕

春季南方雨水開始增多，人體受外濕影響，容易出現濕氣重、脾胃虛弱的症狀，此時養生需注重祛濕、健脾胃。

鯉魚味甘、性平，屬甘温之品，具有健脾益氣、利濕的作用，雨水節氣食用正當時。

赤小豆鯉魚湯健脾養胃、利水消腫

好處

鯉魚：

健脾、利水，肉質油潤，富含優質蛋白質、脂肪，能補中益氣、滋補腎精。

赤小豆：利水消腫

二者搭配製成魚湯，有助於健脾養胃、利水消腫，既能解決看得見的水腫，也能幫助改善脾胃虛弱。脾氣強健了，水濕就能排出體外，適合雨水節氣食用。

赤小豆鯉魚湯（CCTV截圖/@中央一套）

製作方法

1. 赤小豆提前用温水浸泡2小時，泡發備用；

2. 鯉魚的腥味來源在於魚筋，先在魚尾切一刀，再在魚鰓下面一指切一刀，用刀輕拍魚背，將魚筋抽出來；

3. 鯉魚切片後加入鹽、幹澱粉，上漿後備用；

4. 起鍋燒油，放入魚頭塊、魚骨塊，煎至兩面金黃後放入生薑兩片和適量開水，煮20分鐘；

5. 將魚渣撈出，只保留魚湯，放入赤小豆，煮20分鐘；

6. 魚湯加鹽、胡椒粉調味，再放入魚片、小油菜心煮熟即可。

營養小貼士

痰濕體質人群（舌苔厚膩、身體困重）：

在製作赤小豆鯉魚湯時，可以加入陳皮，有助於疏肝理氣、緩解消化不良。

氣血兩虛體質人群（氣短乏力、食慾不振）：

在製作赤小豆鯉魚湯時，可以加入黃芪或者黨參，有助於補中益氣、提升脾胃運化能力。

陽虛體質人群（畏寒怕冷、腹脹腹瀉）：

在製作赤小豆鯉魚湯時，可以加入肉桂或乾薑，有助於温中散寒、防止腹痛。

陳杞烤鯉魚改善食慾

好處

枸杞子：益氣養陰、肝腎同補。

陳皮：讓魚肉肉質軟爛。

花椒：芳香醒脾、改善食慾、祛濕。

烤制鯉魚時，搭配上述食材，既能豐富烤魚的味道，又有助於改善食慾。

陳枸烤鯉魚（CCTV截圖/@CCTV生活圈）

製作方法

1. 鯉魚中加入生抽、蠔油、鹽、黑胡椒粉、料酒，醃製30分鐘。

2. 陳皮切絲，芹菜、橘子、胡蘿蔔切小塊備用；

3. 鍋中放少許油，將鯉魚小火煎熟備用；

4. 鍋中放少許油，放入花椒炒香後加入番茄醬炒香，放入枸杞子、陳皮絲和其他配菜炒熟；

5. 將炒好的料汁澆到烤好的鯉魚上即可。

鯉魚雖好 食用需注意

1. 對蛋白質過敏人群不宜食用鯉魚。

2. 高尿酸血癥、痛風患者，食用鯉魚要遵醫囑，控制好量。

3. 脾胃虛弱人群不宜過多食用鯉魚。

鯉魚營養小貼士

1. 春天為何推薦你食用鯉魚：

營養豐富、健脾益氣、利濕。

2. 赤小豆鯉魚湯：健脾養胃、利水消腫。

3. 陳杞烤鯉魚：改善食慾。

