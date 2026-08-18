揚州炒飯食譜｜做法簡易20分鐘完成、蝦仁叉燒配粒粒分明飯底

揚州炒飯食譜，說是香港人最愛的炒飯，相信一點也不為過，每次去茶餐廳想不到吃甚麼的時候，隨便要叫一碟碟頭飯，那一定是揚州炒飯。這茶記名物，做法簡單，自己在家都可以做得到，由備料到煮好，只需20分鐘。



揚州炒飯的起源地

揚州炒飯的起源地有幾個講法，揚州、汀州、廣州都有，縱然現時已無法考究，但要說到把它發揚光大，一定是在香港。在芸芸炒粉麵飯中，揚州炒飯人氣極高，儘管不同餐廳的食譜會有分別，但一般都是以蝦仁、叉燒、蛋和葱花為主，所以筆者也用了這些材料。

揚州炒飯粒粒金黃做法

炒飯想做到粒粒金黃的話，最重要是先落蛋漿，以小火炒至6成熟左右即可加白飯，這樣，飯粒就能沾上蛋漿，變成金黃。若想粒粒分明，就要慢慢將飯以熱力炒至鬆身和乾爽。此外，盡量避免一次過將所有配料混合起來炒，建議先炒香飯底才下配料，味道會更好。如果想更香的話，不妨在鑊邊位置下醬油，更易產生焦香，味道也較平均。做到以上幾點，你炒出來的飯，水準一定不會太差！

揚州炒飯食譜

揚州炒飯食譜

揚州炒飯卡路里有幾多?

根據衛生署資料，一碟大約620克的揚州炒飯，其熱量約1200卡，比起其他碟頭飯的熱量，排名算中等，但已相當於約5碗白飯的熱量。自己煮的話，用油量可減少，一定比較健康。

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攝影、攝錄：陳嘉杰、詹郭敏

剪接：詹郭敏

場地、廚具（韓國可拆式手柄易潔鑊煲套裝、座檯式電陶爐）提供：德國寶