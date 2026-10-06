杏鮑菇食譜｜日廚揭杏鮑菇無根部切掉超浪費！教點切最好＋6食譜
杏鮑菇營養｜杏鮑菇做法｜杏鮑菇（King oyster mushroom），又稱雞髀菇，是素食界的天然「素肉」，可炒可煎又可炸，煮得好分分鐘比肉還好吃。不過許多人在煮前，都會切掉較硬的根部。事實上，有日本廚師表示，杏鮑菇本身就無根部，切掉超浪費。
杏鮑菇營養｜日本廚師揭杏鮑菇沒菌柄 無需切根部
處理金針菇時，不少人都會沿著包裝上的痕跡，將金針菇的底部切掉。所以在見到杏鮑菇底部的線時，許多人便下意識將其當成根部切掉。但其實超市裏面買的杏鮑菇根本沒有「菇蒂根部（菌床基質）」，整根肥厚的白柱部分就是「菌柄」。
據日本媒體《Yahoo》報道，廚師「帕普醬」解釋，杏鮑菇是在特製的基質瓶中栽培的，若長大時頂到瓶子邊緣，就會在表面留下了一條邊界線。所以通常是可以食用的，無需切掉。不過，如果你覺得其底部吃起來太硬或不美觀，帕普醬建議，只需把最末端削掉薄薄一層即可，無需全部切完。
秀珍菇煮湯有抹布味？台農糧署教3招去除生菇苦澀 痛風者別多食
杏鮑菇功效｜穩血壓／降血脂／護腦5好處
杏鮑菇富含蛋白質、碳水化合物、維他命以及鈣、鎂等礦物質，可提高免疫力，有抗癌、降血脂、潤腸胃以及美容等作用。
杏鮑菇功效1：穩血壓
每100克杏鮑菇富含272毫克的鉀，有助促進體內排出多餘的鈉，去除水腫，亦能夠緩解血管和動脈的劇烈收縮，幫助穩定血壓。
杏鮑菇功效2：降血脂、膽固醇
杏鮑菇低熱量，富含膳食纖維，能增加飽腹感。若經常食用還可有助除血清膽固醇、降低血脂，防治動脈硬化等心血管疾病。杏鮑菇營養｜穩血壓助防癌杏鮑菇5益處 3禁忌與1物同吃易生痔瘡
杏鮑菇功效3：預防便秘
杏鮑菇含有豐富的纖維，多吃能幫助腸胃蠕動，改善便秘。杏鮑菇營養｜降血壓防便秘5大好處 教你煮杏鮑菇麵減肥瘦身必備
杏鮑菇功效4：助防癌
杏鮑菇含有β-葡聚醣（Beta-Glucan）屬於多醣類，能抑制癌細胞生長，有助降低癌症及慢性病的風險。
杏鮑菇功效5：護腦
杏鮑菇含維他命B12能協助神經細胞的運作，改善記憶力和專注力。此外，每100克杏鮑菇含5.83毫克的維他命B3，能維持神經系統健康，促進新陳代謝。
菇功效｜研究揭每日食18克菇類 降低45%患癌風險 防乳癌最顯著
杏鮑菇做法｜日本廚師教切片 推介6食譜
杏鮑菇的做法有好多，不過講到最經典的吃法便是清炒。帕普醬建議，想炒出口感爽脆的杏鮑菇，最好切成約1厘米厚的厚片，這樣炒出來的杏鮑菇夠彈牙。以下推薦5個杏鮑菇食譜，簡單又美味，大家不妨試試。
杏鮑菇做法1：乾炒杏鮑菇
杏鮑菇食譜｜乾炒杏鮑菇=素版乾炒牛河？低碳高蛋白煮杏鮑菇2貼士
杏鮑菇做法2：溫拌杏鮑菇
杏鮑菇做法3：孜然手撕杏鮑菇
【素食食譜】孜然手撕杏鮑菇低脂高蛋白 零失敗香口乾爽2大貼士