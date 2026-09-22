杏鮑菇食譜｜14種最好吃做法　鮮嫩彈牙媲美肉類海鮮+附營養禁忌

杏鮑菇料理｜杏鮑菇是素食界的天然「素肉」，杏鮑菇食譜五花八門，杏鮑菇（英文：King Oyster Mushroom，又稱雞髀菇），比綠葉蔬菜美味，鮮嫩也可媲美肉類和海鮮，簡單家常菜不乏杏鮑菇的影蹤。



名廚建議杏鮑菇烹煮後冷凍，保存更持久。（Unsplash）

杏鮑菇營養｜穩血壓助防癌杏鮑菇5益處 3禁忌與1物同吃易生痔瘡

杏鮑菇營養｜防便秘消水腫

杏鮑菇營養【1】富膳食纖維防便秘

能促進腸道蠕動、預防便秘，並提供極高的飽足感，非常適合放在減脂餐中。

杏鮑菇營養【2】優質植物蛋白

蛋白質含量在菇類中名列前茅，且包含多種人體必需胺基酸，是素食者補充蛋白質的優良來源。

杏鮑菇營養【3】高鉀消水腫

豐富的鉀離子有助於平衡體內過多的鈉，能幫助調節血壓、排出多餘水分並改善水腫。

杏鮑菇營養【4】菇類多醣體增抵抗力

含有豐富的多醣體成分，有助於活化免疫細胞，提升人體抵抗力並具備抗氧化作用。

杏鮑菇營養【5】維他命B雜護神經系統健康

包含維他命B2、菸鹼酸與泛酸，有助於維持身體的能量代謝與神經系統健康。

杏鮑菇保存｜名廚建議先料理後冷凍 保存更久不變質

街市內有時見一大包新鮮杏鮑菇，肥美白嫩，卻怕用了三、四條後，整包杏鮑菇被閒置，然後放壞變酸。大家不妨參考台灣名廚阿基師的提議，先料理鮮杏鮑菇，然後分裝冷凍。

按圖看台灣名廚阿基師的杏鮑菇保存方法︰

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杏鮑菇禁忌｜4類人應避免 絕不能生吃

1. 腎臟病患者

杏鮑菇含有較高的鉀離子。對於腎功能不全、需要執行低鉀飲食的患者，應避免大量食用。若要食用，建議先用水汆燙將湯汁倒掉，以降低鉀離子含量。

2. 痛風急性發作期

菇類屬於「中普林」食物。在痛風急性發作期最好暫停食用；平時非發作期則可適量攝取，不至於引發痛風。

3. 腸胃功能較弱

杏鮑菇富含豐富的非水溶性膳食纖維，雖能促進腸道蠕動，但對於消化功能差、容易脹氣或剛做完腸胃手術的人來說，吃太多容易導致消化不良與胃部脹痛。

4. 脾胃虛寒者

中醫認為菇類性質偏涼。如果平時容易腹瀉、手腳冰冷，建議烹調時搭配薑絲、麻油或大蒜一起炒，以中和其涼性。

5. 絕對不可生食

杏鮑菇必須完全煮熟才能食用。生鮮菇類含有影響消化的物質，未煮熟直接食用容易引起腸胃不適或腹瀉。

杏鮑菇食譜｜14個杏鮑菇最好吃的做法

吃杏鮑菇，著重品嘗它的天然菌香及彈牙的質感。用手撕開杏鮑菇，其實比用刀切更好，粗糙的切面更能吸收調味料，炒杏鮑菇絲、炸杏鮑菇條也建議用此方法處理。要是用圓塊、不規則形狀的就用刀切。

炒——乾炒杏鮑菇

用刮皮器，將杏鮑菇刨薄成闊條，配一些素牛肉和洋蔥，加豉油、老抽和素蠔油調味，全部炒埋一碟，乍看之下像乾炒牛河，然後當它為素食及低碳版的乾炒牛河，像「河」卻無「河」。

杏鮑菇食譜１︰乾炒杏鮑菇=素版乾炒牛河？低碳高蛋白煮杏鮑菇2貼士

乾炒杏鮑菇（蕭文學攝）

炒——溫拌杏鮑菇

手拆杏鮑菇絲模仿手拆雞絲，拌勻惹味辣汁，用上辣豆瓣醬、豉油、糖、芫荽等拌勻，吃來流順，刺激味蕾又醒胃。

杏鮑菇食譜２︰溫拌杏鮑菇如手撕雞美味 開胃惹味解食慾不振

溫拌杏鮑菇（陳嘉杰攝）

炒——孜然手撕杏鮑菇

以孜然入味，散發濃烈香氣。用在乾煸杏鮑菇上，令本來平凡的小菜，層次大為提升，佐酒及下飯俱佳。杏鮑菇在汆燙後要浸冰水，令口感更彈牙，之後用毛巾抹乾杏鮑菇，這樣一來更易將杏鮑菇炒至乾身及不出水。

杏鮑菇食譜３︰孜然手撕杏鮑菇低脂高蛋白 零失敗香口乾爽2大貼士

孜然手撕杏鮑（陳嘉杰攝）

炒——甜麵醬杏鮑菇配饅頭

京醬「醬爆」法烹製，風味濃郁，以杏鮑菇絲配甜麵醬拌炒，鹹甜有致，搭配刈包和饅頭讓人無法抗拒。

杏鮑菇食譜４︰【甜麵醬杏鮑菇配饅頭食譜】菇絲扮肉絲吸飽精華 京式醬爆風味

甜麵醬杏鮑菇配饅頭（黎家浩攝）

炒——三杯杏鮑菇

三杯雞是「三杯」的代表，醬油、米酒、麻油各一杯，故稱為「三杯」，素食版改用三杯菇代替，同樣色香味美。

杏鮑菇食譜５︰三杯杏鮑菇 下飯家常料理香味十足

三杯杏鮑菇（鄧倩螢攝）

炒——麻辣杏鮑菇

麻辣醬汁用上麻辣醬、豉油、蒜蓉、辣椒等拌勻，每一啖都在刺激味蕾。

杏鮑菇食譜６︰【麻辣杏鮑菇食譜】惹味彈牙似食雞粒！15分鐘過癮小食

麻辣杏鮑菇（詹郭敏攝）

炒——咖喱素魷魚魚蛋

用杏鮑菇代替魷魚，切塊挖空扮魷魚圈仿真度高，將素魷魚圈先汆水，可增加彈牙口感，吃來好比有韌性的魷魚圈。獨門咖喱汁的精華除了是咖喱膏、咖喱粉或咖喱醬之外，加些許燒烤醬，或叉燒醬，或海鮮醬，更能提升咖喱汁帶少少甜的底味，加素蠔油增加鹹鮮及色澤。

杏鮑菇食譜７︰素魷魚魚蛋配秘製咖喱汁 提香增鮮多加一種醬好味爆燈

咖喱素魷魚魚蛋（詹郭敏攝）

炒——豉椒炒素魷

豉椒炒鮮魷，鮮味的素魷魚配惹味的豆豉蒜蓉醬，讓人大快朵頤，亦有人加入開胃的味菜（鹹酸菜）拌炒，令整頓菜的味道層次更豐富。

杏鮑菇食譜８︰豉椒炒素魷簡單家常菜 杏鮑菇仿魷魚圈夠像真夠入味

豉椒炒素魷簡單家常菜，以杏鮑菇仿魷魚圈。（岑卓熹攝）

燒——醬燒杏鮑菇串

用大大小小的杏鮑菇炮製，仿「雞串燒」配燒烤醬，可佐酒成為惹味的居酒屋小食。

杏鮑菇食譜９︰醬燒杏鮑菇串 百變杏鮑菇扮雞串最出色 誰說素菜式單寡？

醬燒杏鮑菇串（鄧倩螢攝）

燒——韓式醬燒杏鮑菇

蜜糖、豉油、菜油及麻油，四合一成為可口的燒烤汁。處理杏鮑菇，將杏鮑菇縱切劏成兩半後，先用刀在表面切出格仔紋，方便入味，然後拿去汆水2分鐘，撈起瀝乾熱水後，浸入冰水冷卻，使肉質更加彈牙。記得要吸乾或抹乾水分後才放上烤爐煎烤，避免油花四濺，亦方便上色，當杏鮑菇燒至金黃色，塗上醬汁後再將兩面翻燒至焦香亮澤完成。

杏鮑菇食譜10︰醬燒杏鮑菇簡單韓式料理 金黃焦香2大秘訣彈牙入味

醬燒杏鮑菇（陳錦超攝）

燒——照燒雞扒

素食的「雞」，除了素雞之外，可用上菇菌代替。將杏鮑菇蒸熟剖開，就像日本人剖大根一樣邊劏邊擘開，杏鮑菇順勢由立體變平面。被攤平的杏鮑菇，可以像豬扒和雞扒般處理，用照燒汁香煎，蘸粉漿麵包糠下油鍋炸，是上好的素食料理。

杏鮑菇食譜11︰照燒「雞扒」肉厚滑嫩竟是菇 照燒醬黃金比例超易做

素食版的「照燒雞扒」（李思敏攝）

炸-鹽酥杏鮑菇

建議將生粉跟地瓜粉的比例調成1:1，蘸在杏鮑菇粒上，中火炸2-3分鐘，然後瀝油，拌入香蒜牛油汁，這樣做出來的杏鮑菇，鹹鹹辣辣，香濃多汁，不遜於夜市名物鹽酥雞。

杏鮑菇食譜12︰【鹽酥杏鮑菇食譜】台灣夜市人氣小食 酥脆香口比鹽酥雞更多汁

鹽酥杏鮑菇（岑卓熹攝）

炸——金沙素魷魚圈

「金沙」菜式以鹹蛋和牛油炮製，鹹蛋黃醬掛上炸素魷魚圈，香口惹味之餘，色澤金黃漂亮，喜慶感十足。

杏鮑菇食譜13︰金沙素魷魚圈全靠杏鮑菇 鹹蛋黃醬掛上炸物必勝有法

金沙素魷魚圈，杏鮑菇要保持乾爽，上粉後才蘸麵糊，使麵糊可掛於杏鮑菇上。

氣炸——香酥杏鮑菇

夜市中的香酥杏鮑菇，用油炸脆杏鮑菇，酥香滋味。若怕油膩，改以氣炸方式炸脆，雖不及油炸的「卜卜聲」，卻仍然是佐酒的美味佳餚。

杏鮑菇食譜14︰氣炸香酥杏鮑菇高纖低卡 黏穩炸粉僅一個簡單貼士