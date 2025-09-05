麵包保存｜放膠袋/紙袋還是麵包箱？專家教麵包保鮮遠離4電器！

麵包保存｜麵包是不少人的早餐必備，做蛋治、烘多士，花款層出不窮，但買回來一次吃不完，該如何儲存？放雪櫃冷藏，還是放置室溫？但原來放室溫，也要選對位置，還要遠離4種電器？



(資料圖片)

麵包保存｜遠離家中4種電器爐具 免變質又乾又脆

買一大袋麵包回家，可以吃幾天，但要防止它發霉變質，尤其在炎熱的夏天，應該怎樣處置，放冰箱？還是麵包箱？用膠袋，還是紙袋？

麵包保存貼士｜專家教隔夜麵包正確保存法 回復鬆軟香味靠1飲料

根據《世界新聞網》轉述送餐公司HelloFresh資深食譜作者莫利（Mimi Morley）指出，保存麵包的第一步，就是在家中找出最適合存放位置。「將麵包存放在室溫，把它密封並存放在陰暗的櫥櫃或麵包箱。若不是立即食用，可先將包冷凍。」麵包要放在陰涼處，是因為要避免被陽光照射，高溫會加速麵包變質。

避免高溫不僅要遠離日曬的地方，還要留意不能靠近一些會發熱的電器，例如雪櫃、焗爐、洗碗機及爐具。因為這些電器或爐具不但會產生熱氣，還有濕氣，是細菌最愛的溫床，會讓你的麵包變壞得更快。又或讓麵包變得又乾又脆。

麵包保存｜入膠袋還是紙袋？放冰箱還是麵包箱？

放麵包的袋子，又應如可選擇？一般在市面出售的麵包，會用膠袋或紙袋載着，究竟紙袋或膠袋才正確？放在家中，用紙袋、膠袋，還是麵包箱？

紙袋：這些材質能讓空氣流通，避免水氣積聚，從而保持麵包外皮酥脆。



紙袋放麵包能避免水氣積聚，從而保持麵包外皮酥脆。(photoAC)

膠袋：除了軟吐司，否則應盡量避免用塑膠袋密封脆皮麵包。因為膠袋會把麵包內的水氣鎖住，導致外皮變軟、變濕，更易發霉。



膠袋只適宜放軟吐司？(photoAC)

麵包箱：能提供一個穩定的乾燥環境，設計上非完全密封，會留有小孔或縫隙，允許有輕微的空氣流通，避免水氣積聚，防止外皮受潮變軟，有助延長麵包保鮮期。



麵包箱能提供一個穩定的乾燥環境、空氣流通，有助延長麵包保鮮期。(envato)

茶巾：專家還建議用茶巾放麵包，因為棉布透氣，既可讓麵包的水分散發，防止變得濕軟，同時又可保留當中的一些水分，免麵包太快變乾，尤其是新鮮出爐的麵包。只需待麵包完全冷卻，再用茶巾包裹麵包並放在陰涼處，便能有助延長保鮮期。



專家建議用棉布，既可讓麵包的水分散發，防止變得濕軟，有助延長保鮮期。(envato)

冰箱：短期內1-3天吃完的麵包，不用放入雪櫃，否則會加速麵包澱粉的老化，讓麵包口感快速變硬、變乾。



沒有餡料的麵包可放冰格（4°C或以下）保存約2星期，但若是肉類餡料的麵包，因有蛋白質，則不建議在雪櫃冰格保存，宜即日食用。

麵包保存｜實試麵包保鮮防霉3方法10日都不變 1種竟是網絡詐騙？

萬一誤吃了發霉麵包，由於不知道是哪種黴菌，對身體的影響可大可小。

進食發霉麵包影響

1 腸胃不適：噁心、嘔吐、肚痛、腹瀉，症狀通常在進食後幾小時內出現。

2 過敏反應：對於體質過敏人士，黴菌或引發呼吸困難、氣喘、皮膚出疹和痕癢。

3 健康隱患：某些黴菌或會產生黴菌毒素，例如黃麴毒素，長期或一次性大量攝入黃麴毒素可能會損傷肝臟，甚至肝衰竭，提升致癌風險。



因此，若無法用肉眼判斷麵包上的黴菌是否產生毒素，最好就是全部棄掉。