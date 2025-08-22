康普茶營養｜護肝防便秘康普茶5功效　含2成分醫籲4類人慎飲！

風靡全球的發酵茶飲康普茶，對改善腸道菌相、促進消化與緩解便秘具實證效果，不過，台灣劉博仁醫師提醒，製程中殘留的糖分與微量酒精，使特定人群飲用時需格外留意。



康普茶（Kombucha）是以綠茶或紅茶為基底，添加糖分後，透過SCOBY（醋酸菌與酵母菌的共生體）進行發酵製成的健康飲品。在發酵過程中，會產生益生菌、有機酸與多酚等多種具有保健功效的成分。

根據2024年發表於《Plant Foods for Human Nutrition》期刊的系統性回顧研究顯示，康普茶具備多重保健功效，包括抗氧化、抗菌、抗發炎、代謝調節、肝臟保護，甚至可能具有抗癌潛力。這些健康效益主要來自發酵過程中產生的醋酸、葡萄糖醛酸、多酚與益生菌等成分。

台灣營養醫學醫師劉博仁在其臉書粉絲專頁中進一步解釋，2025年Fraiz等研究團隊的回顧性研究發現，康普茶最具實證支持的效果為改善腸道菌相、促進消化與緩解便秘。另一項2025年的臨床試驗也指出，添加膳食纖維的康普茶能改善腸道健康並降低三酸甘油酯，對代謝症候群與腸胃功能不佳的患者具有潛在助益。

然而，劉博仁提醒，由於康普茶在製程中會殘留糖分與微量酒精（通常低於0.5%），以下四類人群飲用時需特別謹慎：

1. 血糖控制不佳者

2. 孕婦

3. 幼兒

4. 免疫力較弱者



劉博仁強調，若是偶爾想調整腸道健康、促進消化，喝點康普茶無妨，能為健康加分，但不宜過量飲用，而且身體有疾病不是靠喝茶可以治好的，還是要諮詢醫師。

