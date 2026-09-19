柚子禁忌｜高鉀維他命C豐富！忌與4類藥同食　隔2小時也未必安全

中秋節前後柚子成為餐桌常客，台灣營養師楊斯涵提醒，柚子雖然水分高、熱量不高，也是維他命C不錯的來源，但一整顆吃下肚可能已超過一份水果；若正在服用特定藥物，也不能只靠「與藥隔兩小時」來避免交互作用。



以常見文旦柚來看，每100克可食果肉約含33～34大卡熱量、8.4～8.8克碳水化合物、1.3～1.4克膳食纖維、0.7克蛋白質及0.1克脂肪，另外含有鉀約132～143毫克、維他命C約51～61毫克。不同品種、成熟度及產地，營養數值仍會有所差異。

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楊斯涵表示，台灣營養衛教通常將一份水果估算為約60大卡、醣類約15克，換算成柚子，去皮後果肉約150～180克，或約3～4大瓣，就是一份水果。一整顆文旦去皮後的果肉，可能接近2～2.5份水果，若邊聊天邊吃，很容易不知不覺吃完整顆。若有血糖控制需求、正在減重，或一天還會吃其他水果，更要留意總份量。

另外，正在服用藥物的人也要注意柚子可能產生的交互作用。楊斯涵指出，柚子與葡萄柚含有某些呋喃香豆素類成分，可能影響腸道中的CYP3A4酵素活性。部分藥物若代謝變慢，可能使血液中的藥物濃度升高，增加副作用甚至毒性風險。

可能受到影響的藥物類型，包括部分降血壓藥、Statin類降血脂藥、抗心律不整藥及免疫抑制劑等，但並非所有同類藥物都不能吃柚子，仍要看具體藥物成分及代謝途徑。因此，若正在服用慢性病藥物，應查看藥袋、仿單，或直接詢問醫師、藥師。

楊斯涵也提醒，別以為柚子和藥物「隔兩小時」就一定安全，柚子對CYP3A4的影響可能持續超過兩小時，因此單純錯開食用時間並不能保證沒有交互作用。若醫師或藥師已提醒需要避免葡萄柚或柚子，就應依專業建議避免食用。

除了果肉，柚子其他部位也能再利用。外層柚皮可少量刨取入菜，也能製作果醬、糖漬柚皮；白色果皮可製作柚皮糖，但需先汆燙、浸泡、換水去除苦味。果肉外層薄膜含有一些膳食纖維，不介意口感者可少量食用；柚子籽則可以拿來發芽種植，作為親子食農活動。

楊斯涵表示，柚子是很不錯的季節水果，但最重要的是掌握份量，也要留意藥物交互作用。若不確定正在服用的藥物是否會受到柚子影響，最安全的方式就是將藥袋或藥品名稱交給醫師或藥師確認。

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