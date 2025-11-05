秋季養生｜柚子維他命C=梨10倍降血壓防感冒5好處　中醫推薦5食療

近日，柚子可謂是當季水果界的「頂流」。社交平台上頻繁出現有關柚子的熱搜話題「吃柚子的第一批受害者出現了」「秋冬常吃柚子身體會感謝你」 ，引起熱議。



這顆金燦燦的柚子，究竟有什麼養生作用？今天，我們就來徹底說清楚。

常吃柚子身體好處多

1. 幫助降壓控糖

中國中醫科學院醫學實驗中心研究員汪南玥2025年在CCTV生活圈刊文表示，柚子屬於高鉀低鈉的食物，經常食用有助於穩定血壓。

柚子是一種低GI（升糖指數）食物且含有豐富的膳食纖維，適合糖尿病患者和血糖控制不佳人群食用。但仍需注意控制攝入量，避免大量食用。①

2. 防心腦血管病

汪南玥表示，柚子中維生素C的含量非常高，是梨的10倍、蘋果的8倍多，維生素P的含量也很高，共同作用可降低毛細血管脆性，防止微血管出血，非常適合心腦血管病患者食用。此外，柚子含有柚皮苷和橙皮苷，這些成分可以降低血液黏稠度，減少血栓形成，預防腦血栓、腦中風的發生。①

3. 幫助預防便秘

北京市第六醫院營養科營養師王蕾2024年在醫院微信公眾號刊文介紹，柚子中含有豐富的不可溶性膳食纖維，不可溶性纖維可以吸附水分，增加糞便體積，從而促使腸道蠕動。柚子中的膳食纖維，就像是腸道的清道夫，幫助排除宿便，保持腸道通暢，有助於預防便秘、維護腸道健康，堅持每天吃2~3瓣的柚子可以幫助擺脱便秘困擾。②

4. 預防風寒感冒

王蕾指出，柚子皮營養全，既可入藥治病也可預防疾病。柚子皮中富含黃酮類化合物，具有抗氧化清除自由基的作用。柚子皮煮水飲之，有助於發汗，特別適用於風寒引起的感冒。②

5. 抗氧化能養顏

上海市嘉定區安亭醫院藥劑科中藥師王夢琳2025年在醫院微信公眾號刊文指出，柚子富含維生素C、番茄紅素、多酚類物質，具有抗氧化、延緩衰老、改善膚質的作用。多吃柚子可以使氣血調暢、面色紅潤，中醫所謂「肺氣充則皮毛潤」，正是柚子「潤肺美容」之理。③

中醫推薦5款柚子食療養生方

柚子鮮食雖然好處多多、滋味佳，但其性味偏涼，脾胃虛寒人群食用後可能會感到不適，因此可以嘗試將柚子與其他食材一起做熟來吃，降低其寒性。廣州市第一人民醫院藥劑科主任中藥師盧蘭芳2025年在醫院微信公眾號刊文介紹了5款柚子食療養生方。④

1. 蜂蜜柚子茶：理氣消食，潤燥潤腸

材料：柚子1個、蜂蜜500克、冰糖100克、鹽適量。

做法：柚皮切絲鹽水浸泡並焯水去苦，果肉打泥。加清水、冰糖熬煮1小時至黏稠，放涼加蜂蜜冷藏。温水沖泡飲用（1歲以下嬰兒忌蜜）。



2. 柚皮燉雞湯：温中益氣，下氣消痰

材料：柚皮1/4個、土雞半隻、生薑3片、紅棗3顆。

做法：柚皮處理去苦，雞肉焯水。與薑、棗同燉1.5小時後加柚皮再燉30分鐘，加鹽調味。適合脾胃虛弱、痰多者（3歲以上兒童可適量食用）。



3. 柚皮紅茶：祛寒發汗，防治感冒

材料：柚皮半個、紅茶5克、生薑2片、紅糖可選。

做法：柚皮與紅茶、薑同煮10分鐘，濾湯加紅糖調味。適用於風寒感冒初期，可祛寒發汗。



4. 柚皮炒臘肉：健脾消食，化解油膩

材料：柚皮1/3個、臘肉100克、青椒1個、蒜2瓣。

做法：柚皮處理去苦，臘肉泡軟切片。煸炒臘肉後加蒜、柚皮、青椒翻炒調味。能健脾開胃，化解油膩。



5. 柚皮冰糖水：潤肺化痰，緩解燥咳

材料：柚皮1/4個、冰糖15克。

做法：柚皮焯水後與冰糖煮20分鐘，濾湯温服。可緩解秋季燥咳，兒童也可適量飲用。



注意：服藥時最好不要吃柚子

柚子與一些臨牀常用藥物會相互「反應」，不能同時食用。

華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院心內科副主任醫師徐西振2023年在醫院微信公眾號刊文提醒，柚子中含有一種呋喃香豆素類物質，會抑制人體內藥物代謝酶活性，影響人體內藥物代謝，導致血液中藥物濃度倍增。

當柚子與一些藥物同時服用時，1片劑量藥物可能產生20片藥物的效果，等於間接加大了服藥劑量，可能引發嚴重副作用。

徐西振醫生介紹，國外文獻統計報道超過80種藥物與西柚汁有藥物相互作用，其中超過40種與其合用可能產生嚴重不良反應，臨牀常用的經P450酶代謝的藥物品種包括：

一些他汀類降脂藥物，如辛伐他汀、洛伐他汀和阿託伐他汀；

一些治療高血壓的藥物，如硝苯地平、尼莫地平和非洛地平；

一些器官移植排斥藥物，如他克莫司和環孢素；

一些精神神經系統治療藥物，如丁螺環酮、阿普唑侖、地西泮等；

一些治療克羅恩病或潰瘍性結腸炎的皮質類固醇，如布地奈德；

一些治療心律失常藥物，如胺碘酮。



為了安全考慮，針對短期服藥患者，服藥期間建議避免大量攝入西柚或柚子等柑橘類水果或果汁；而針對長期服藥患者的飲食管理，請諮詢專科醫師及臨牀藥師。⑤

本文綜合自：

①2025-09-27CCTV生活圈《它是秋天的「黃金果」，連外皮都是寶，但這樣吃相當於「服毒」！》

②2024-12-27北京市第六醫院《營養師說|柚香四溢 健康之秘》

③2025-10-18上海市嘉定區安亭醫院《【健康科普】柚香潤肺理氣好，「藥「不對「柚「要當心》

④2025-10-05廣州市第一人民醫院《中秋柚子這樣吃才養生！但注意這些藥物不能與柚子同食哦~》

⑤2023-12-15華中科技大學同濟醫院《柚子與藥同吃，危險！趕緊告訴這些朋友》



