脹氣食物｜經常脹氣是腸躁症警訊？醫生推薦6種排氣食物快速舒緩

注意潛在疾病：經常性脹氣不只是消化不良，也可能是腸躁症或十二指腸潰瘍的警訊，若長期未改善應尋求專業醫師協助。

改善飲食與作息：建議細嚼慢嚥，避免一次大量攝取高油脂、豆類、奶製品等易產氣食物，並適度運動舒緩壓力。

攝取排氣食物：碰上脹氣時，可適量食用香蕉、木瓜、白蘿蔔、黃瓜、蘆筍與生薑等6種食物，有助於調節體內水分、促進消化酶作用並減輕腹脹感。



負責跑業務的小張最近被腸胃不適的問題搞得心煩意亂，有時候肚子還會發出咕嚕咕嚕的怪聲，再不然就是脹氣、拉肚子，這些問題說起來不嚴重，但是腹部不舒服的感覺卻影響到工作的情緒，連外出與客戶洽談時都覺得怪怪的，甚至出現心不在焉的情況。

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為什麼會肚子脹氣？常見原因：腸躁症、十二指腸潰瘍與消化不良

脹氣，顧名思義就是胃腸中有較多的氣體，讓人感到肚子悶悶脹脹的不舒服，脹氣是一種症狀，可能是由許多不同的原因或疾病而引起，例如腸躁症或十二指腸潰瘍，也可能只是短期內消化不良所出現的症狀。

改善肚子脹氣的方法：調整飲食習慣與放鬆心情

經常脹氣的人，平時飲食時應該要細嚼慢嚥，避免邊吃邊說話，還要均衡飲食、定時定量用，不要一次大量食用易產氣食物，如含大量乳酸菌的奶類與乳製品，豆類與豆製品，較難消化的玉米與糯米，油炸物等高油脂食物，韭菜、白菜、高麗菜（椰菜）與青花菜（西蘭花）等蔬菜等。要增加高纖食物的攝取量時，要採取漸進的方式，以免造成脹氣。

此外，脹氣的人在生活作息方面應該適度減緩生活壓力，找出適合自己的紓壓方式，並且適當運動，大量喝水，改變不良的姿勢與坐姿，久坐1到2小時後應該起身活動5到10分鐘來舒緩肚子不適的症狀。

肚子脹氣吃什麼？推薦6種幫助排氣的食物

而碰上了脹氣的情況，專家也建議可以適量食用以下的6種食物，來幫助肚子「解氣」。

推薦6種幫助排氣的食物（Heho健康提供）

1. 香蕉

香蕉含有豐富的鉀離子，有助於調節體內的鈉離子平衡，防止水腫與脹氣。

2. 木瓜

木瓜中所含的消化酶有助於分解蛋白質，其纖維素還可以促進消化，抒解飯後脹氣，每週吃幾次木瓜能夠有效調節腸胃功能。

3. 白蘿蔔

白蘿蔔含芥子油和粗纖維，是最好的疏肝理氣的食物之一，可促進胃腸蠕動，推動大便排出，所以胃脹氣可以吃白蘿蔔。

4. 黃瓜

黃瓜中含有類黃酮抗氧化劑槲皮素，有助於減少脹氣。

5. 蘆筍

蘆筍具有利尿作用，能幫助人體排出多餘水分，緩解腹脹不適。

6. 生薑

生薑可舒緩消化系統，放鬆消化道肌肉，減輕腹部脹氣，生薑中還含有可消化蛋白質的生薑蛋白酶，降低蛋白質導致腹部脹氣的機率。

肚子脹氣吃什麼水果比較好？ 建議可以吃香蕉與木瓜。香蕉富含鉀離子，有助於調節體內鈉離子平衡；木瓜則含有消化酶，能幫助分解蛋白質，促進消化並緩解飯後脹氣。 哪些蔬菜可以幫助緩解胃脹氣？ 白蘿蔔、黃瓜與蘆筍是不錯的選擇。白蘿蔔含粗纖維可促進腸胃蠕動；黃瓜有助減少脹氣；蘆筍則具備利尿作用，能幫助排出多餘水分。 肚子一直脹氣可能是什麼疾病引起的？ 除了短期的消化不良，經常性脹氣也可能是腸躁症、十二指腸潰瘍等腸胃道疾病的症狀。若調整飲食後仍未改善，建議至腸胃科就醫檢查。

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