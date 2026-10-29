40歲男每天奶茶炸物險失明　營養師揭3類食物升血糖影響視力健康

台灣營養師劉雅惠分享，有一位40多歲的男子幾乎每天「手搖飲配炸物」，結果一驗血糖竟然已飆到400多mg/dL，進一步檢查眼底時，發現「視網膜微血管已經全部破裂」，差點失明。



營養師劉雅惠在Facebook發布影片，提醒「還在天天手搖飲的朋友，小心不只血糖高，連眼睛都會瞎掉」！她提到有位男性患者，當時從外觀看起來人好好的，沒有明顯異狀，但眼底檢查卻發現視網膜微血管整個破裂，醫師看到檢查報告後，趕緊將他轉診到大醫院接受治療。事後該名患者回診時向醫師道謝，「幸好有及時發現，不然眼睛可能真的會瞎掉」。

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對此，劉雅惠也提醒，喜歡吃以下食物的朋友要開始注意：

1. 含糖飲料

像是手搖飲、果汁與汽水。這些飲料雖然看起來份量不多，但隱藏的精製糖含量極高，喝下肚會讓人體的血糖直直飆升。

2. 炸物

如炸雞、薯條，這些食物不僅高油、高熱量，許多人吃炸物時又常常配飲料，會讓血糖與熱量一起爆表。

3. 蛋糕、甜點、餅乾

這類點心則是「精製澱粉、油、精製糖」的組合，會讓血糖上升的速度非常快。

最後，劉雅惠強調，我們除了注意糖分的攝取外，精緻澱粉跟高油的飲食型態同樣會對人體造成損傷，因此習慣喝手搖飲、吃炸物的人千萬別認為「年輕就是本錢」，輕忽血糖飆升造成的危害，因為高血糖不只會危害胰臟，還會影響全身血管、腎臟跟視力。

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