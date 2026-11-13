藍莓薑茶能抗炎？營養師揭單吃無效　長期飲食型態調整才是關鍵

近年「抗發炎」飲食受到關注，台灣營養師張馨方在Facebook專頁「ViVi營養生活話」表示，不少人會問吃藍莓、喝薑茶或吃魚油是否能幫助抗發炎，但健康並非靠單一食物把發炎「消掉」，真正值得注意的是長期整體飲食型態。

發炎其實是身體正常的防禦反應，受到感染或受傷時，身體會啟動發炎反應，就像打開警報系統，協助處理問題。不過，如果長期處於低度、持續性的發炎狀態，可能與代謝及心血管等慢性健康問題有所關聯，而飲食只是其中一環，體重、運動、睡眠、抽煙等生活型態也都可能影響。

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張馨方指出，藍莓確實富含多酚，是很好的食物，但如果平常高油、高鹽，常喝含糖飲料，且加工食品吃不少，卻期待靠吃藍莓「抵銷」，恐怕把健康想得太簡單。至於薑茶，薑中的薑辣素確實是研究關注的成分，但「含有可能影響發炎的成分」並不等於「喝了就能消除慢性發炎」。食物中的成分具有生理作用，也不能直接等同於具有治療效果。

另外，也有人認為吃保健食品就能抵消不健康飲食。張馨方以每天熬夜、再期待週末睡一覺全部補回來比喻，提醒健康很少是靠單一動作完成的。近年的系統性回顧與統合分析整理多項隨機對照試驗發現，地中海飲食與部分發炎指標改善有關，例如hs-CRP、IL-6、IL-17等，但並非所有發炎指標都有顯著改善。

研究看到的往往是整體飲食型態與身體指標之間的關聯與變化，而不是某一種「抗發炎食物」就能產生同樣效果。張馨方建議，真正值得做的是慢慢調整整體飲食，包括多攝取蔬菜水果、增加全穀與豆類、適量魚類，選擇堅果與好油脂，同時少一點含糖飲料、減少高度加工食品。

不需要追求「100分抗發炎飲食」，下一餐只要比上一餐多一點蔬菜、少一點加工食品，就是很好的開始。與其每天問「我今天有沒有吃抗發炎食物？」，不如想想平常的飲食整體是否健康，因為真正影響健康的，往往不是偶爾吃的藍莓，而是長期每天怎麼吃。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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