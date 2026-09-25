護腸食物｜經常外食傷腸胃！醫揭10種超級護腸食物養出抗炎體質

現代人常外食導致身體慢性發炎與腸道菌相失衡。台灣家醫科醫師魏士航引述哈佛大學建議，推薦大蒜、洋蔥等10種「腸道好菌最愛的超級食物」，幫助修復腸道黏膜並改善發炎。



魏士航在「Cofit x 宋晏仁醫師 - 初日醫學」YouTube頻道影片中指出，腸道被稱為「人體第二大腦」，維持腸道健康的關鍵在於餵養腸道好菌。哈佛大學建議人們平日多攝取富含菊苣纖維、抗性澱粉與果膠的超級食物，能有效分解毒素並改善發炎反應。

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這10種腸道好菌最愛的超級食物在市場都能輕鬆買到。其中，大蒜富含菊糖與大蒜素，有助抑制腸道壞菌；洋蔥含有菊糖與槲皮素，具備抗發炎潛力；韭菜提供果寡糖，能刺激腸道好菌生長；蘆筍則富含纖維，有助於改善消化不良。

在日常點心與配菜選擇上，優格（乳酪）能增加腸道好菌數量使排便順暢；未完全成熟的偏綠香蕉含有豐富抗性澱粉；海帶與紫菜等海藻類，則能提供豐富的多醣類纖維。

穀物方面，以全穀形式攝取小麥能減少益生元纖維在製程中流失；燕麥富含β-葡聚醣與可溶性纖維，有助改善血脂及維持膽固醇平衡；大麥同樣富含可溶性纖維，對腸道菌相有正面幫助。

魏士航提醒，大家飲食應盡量多元化，從不同來源補充益生元食物，避免長期食用單一種類，才能真正維持腸道菌相平衡，進一步提升整體健康。

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