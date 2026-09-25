護腸食物｜經常外食傷腸胃！醫揭10種超級護腸食物養出抗炎體質
撰文：中天新聞網
出版：更新：
現代人常外食導致身體慢性發炎與腸道菌相失衡。台灣家醫科醫師魏士航引述哈佛大學建議，推薦大蒜、洋蔥等10種「腸道好菌最愛的超級食物」，幫助修復腸道黏膜並改善發炎。
魏士航在「Cofit x 宋晏仁醫師 - 初日醫學」YouTube頻道影片中指出，腸道被稱為「人體第二大腦」，維持腸道健康的關鍵在於餵養腸道好菌。哈佛大學建議人們平日多攝取富含菊苣纖維、抗性澱粉與果膠的超級食物，能有效分解毒素並改善發炎反應。
相關文章：便秘｜營養師列20高纖菜通腸道 椰菜纖維每百克只1克日攝多少才夠👇👇👇
+16
這10種腸道好菌最愛的超級食物在市場都能輕鬆買到。其中，大蒜富含菊糖與大蒜素，有助抑制腸道壞菌；洋蔥含有菊糖與槲皮素，具備抗發炎潛力；韭菜提供果寡糖，能刺激腸道好菌生長；蘆筍則富含纖維，有助於改善消化不良。
在日常點心與配菜選擇上，優格（乳酪）能增加腸道好菌數量使排便順暢；未完全成熟的偏綠香蕉含有豐富抗性澱粉；海帶與紫菜等海藻類，則能提供豐富的多醣類纖維。
穀物方面，以全穀形式攝取小麥能減少益生元纖維在製程中流失；燕麥富含β-葡聚醣與可溶性纖維，有助改善血脂及維持膽固醇平衡；大麥同樣富含可溶性纖維，對腸道菌相有正面幫助。
魏士航提醒，大家飲食應盡量多元化，從不同來源補充益生元食物，避免長期食用單一種類，才能真正維持腸道菌相平衡，進一步提升整體健康。
相關文章：腸胃健康｜一吃飽肚子就變大？暴飲暴食三餐不定時4狀況易致胃凸👇👇👇
+6
腸道健康｜失眠頭痛或因腸道不潔？清腸5大超級食物番茄要這樣吃常覺累是慢性發炎！研究證多吃發酵食物抗炎護腸4好處＋食用5招大腸癌預防｜醫生揭飲食習慣藏危機！遠離7類食物保護腸道健康大蒜是抗癌神菜！增免疫力助防4癌症 一日宜吃多少？飲綠茶減口臭韭菜功效｜降乳癌風險70％？1食法去色斑！韭菜分2種包餃子要點揀好腸道=超強體質！專家推介護腸排毒4類食物豆要整粒吃+3招養益菌
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」