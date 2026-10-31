煮飯貼士｜白飯加糙米燕麥7物助減肥降糖　附2招秘訣：加油加醋

俗話說「人是鐵，飯是鋼」，家家戶戶離不開的白米飯，其實很多人都「煮錯了」。



現在市面上的精白米，經過反覆脫殼打磨，穀皮、胚芽全被去掉，吃進去大多是快吸收的澱粉——升糖快、餓得快，吃多了容易長肉。

今天就教大家一個零成本、零難度的方法：煮飯時隨手加一樣家常食材，普通白米飯直接變身「養生黃金飯」，香到多扒一碗，還能養身體！

米飯這樣做，吃出好氣色！

1. 精白米+糙米

比起「膚白貌美」的精白米，糙米的顏值就遜色多了。可是正是因為保留了那一層微黃的穀皮、胚芽和糊粉層，糙米就富含多種膳食纖維和礦物質，能夠幫助消化，減少糖分的轉化，而且更能增加飽腹感。

煮米飯時多加一小把糙米，能幫助糖尿病患者控制血糖，還有助於減肥，飯量不減卻能減體重。

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2. 精白米+紫米\黑米

白米飯吃膩了，加點顏色吧！紫米、黑米都是珍貴的穀物，營養價值豐富。紫米可補血暖胃，用它煮粥煮飯能滋陰補腎，對皮膚、頭髮都很好。黑米常用於病後調理身體的食補。

3. 精白米+燕麥

燕麥富含膳食纖維和多種穀物維他命，能有效降低人體血液中的膽固醇含量，預防血栓的形成。

對中老年人來說，煮飯時用燕麥代替一部分大米，煮出的飯黏而軟糯，不僅有助於消化，也能保護血管的健康。

4. 精白米+紅豆

煮飯時加入幾粒紅豆，煮好的紅豆飯，撲鼻而來的紅豆清香，味道更加香甜，好吃極了！紅豆有良好的利尿消腫作用，還可以輔助降壓、降脂、調節血糖、預防結石。

5. 精白米+紅薯

紅薯中含有大量的膳食纖維，能夠刺激腸道蠕動，幫助排便。如果長期有便秘困擾的人，可以試試煮米飯時加幾塊紅薯，蒸熟後和米飯一起吃，既能填飽肚子，也不會擔心攝入過多的糖分，有助於提高身體新陳代謝的效率。

6. 精白米+南瓜

《本草綱目》記載：「南瓜性溫，味甘，入脾、胃經。」有補中益氣、潤肺化痰、消炎止痛之效，不僅具有較高的食用價值，而且還有不可忽視的食療功能，對改善秋燥大有裨益，故稱之為「秋季第一瓜」。

7. 精白米+山藥

山藥除了能煲湯，蒸煮食用也很美味。將山藥切成小塊，和米飯同煮，可以滋補脾胃、補腎氣。山藥的口感軟糯、易消化，對於腸胃不好的人來說，能起到很好的調理效果，減輕胃痛、胃潰瘍。

山藥中所含的膽鹼和卵磷脂，有助於提高人的記憶力，能夠強健大腦。

煮飯小秘訣

1. 浸泡大米

家裏煮米飯的時候，是不是隨手一搓洗，然後加水就直接煲煮了？難怪米飯不飽滿！

可以試試這樣做：雙手搓洗掉大米表面的雜質，然後用淡鹽水10分鐘以上（儘量能浸泡1小時）。大米屬於曬乾的乾貨，想要好吃飽滿，自然讓它吸足水分恢復原來的樣子。

米飯中含有澱粉，吃起來會有甘甜的味道，俗話說「要想甜，加點兒鹽」，米飯用淡鹽水浸泡後再去燜煮吃起來會更香甜。

2. 加油加醋

不光平時炒菜要加油加醋，燜米飯的時候也可以加油加醋。米飯浸泡完加水後可以放幾滴白醋和花生油或豬油拌勻。

白醋可以激發米飯的香氣，讓飯香更濃，而且加了白醋的米飯更好存放、防餿。油的加入讓大米在煲煮完後顆粒分明、飽滿油亮。

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