外食重鹽重油恐危害心臟　建議每週吃2次魚類　蛋白質來源多元化

現代人外食頻繁，容易攝取過多鹽分與油脂，加上蔬果吃得不夠，長期可能威脅心血管健康。



台灣營養師高敏敏分享護心飲食建議，從補充Omega-3、增加膳食纖維、選擇植物性蛋白質到多吃不同蔬果，幫助人們將護心習慣融入日常飲食。

高敏敏指出，現代人經常外食，飲食習慣偏向重鹹、重油，蔬果攝取卻不足。她建議大家不妨偶爾自己煮飯，透過日常飲食調整，逐步建立護心習慣。

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在食物選擇上，高敏敏建議每週至少吃2次魚類，例如鮭魚（三文魚）、鯖魚及沙丁魚（沙甸魚），補充Omega-3脂肪酸，烹調方式可選擇清蒸、烤或煮湯。若想從植物性食物補充，也可選擇核桃、亞麻仁籽及奇亞籽。

膳食纖維也是護心飲食的重要一環。高敏敏建議，可從燕麥、豆類、全穀及蔬果攝取膳食纖維，例如早餐加入燕麥、將部分白飯換成糙米，或在自助餐多選一道蔬菜。其中，燕麥與豆類所含的水溶性纖維，有助於降低壞膽固醇（LDL）。

蛋白質來源也應多元化。高敏敏提醒，不必每餐都以肉類作為主要蛋白質來源，可適度以豆腐、毛豆及無糖豆漿取代部分肉類，減少飽和脂肪攝取。她也分享，自己最常吃的護心食物就是豆腐與毛豆。

此外，番茄、莓果、花椰菜（西蘭花）及深綠色蔬菜也應輪流納入日常飲食，增加蔬果攝取的多樣性。高敏敏強調，長期維持多樣化飲食，比偶爾大量吃某一種食物更重要。

除了飲食調整，高敏敏也提醒，平時應少鹽、少喝含糖飲料、避免加工肉類，並搭配規律運動、不抽煙，同時定期追蹤血壓、血脂及血糖。護心不必追求特定的超級食物，從均衡、多樣化的飲食與生活習慣做起，才能更全面照顧心臟健康。

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