鼻敏感狂流鼻水打噴嚏？醫揭舒緩過敏飲食清單　乳酪三文魚上榜

鼻子經常發癢、流鼻水、打噴嚏，可能是鼻過敏（鼻敏感）帶來的困擾，不少人會想透過補充營養改善症狀。目前沒有任何一種營養素可以直接治療鼻過敏，但維持均衡飲食、攝取足夠營養，有助於維持免疫系統正常運作，作為日常保養的一環。



台灣桃園耳鼻喉科空軍醫師王曜提醒，維他命C是人體重要的抗氧化營養素，可從芭樂（番石榴）、奇異果、柑橘類水果、甜椒及深綠色蔬菜中攝取，均衡補充有助於維持身體正常生理機能。

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Omega-3脂肪酸也是均衡飲食的重要營養，可從鮭魚（三文魚）、鯖魚、沙丁魚、亞麻籽及核桃等食物中攝取，平時適量食用深海魚類，有助於補充身體所需營養。

維他命D則與免疫系統有關，除了透過飲食攝取，適度接受陽光照射也是主要來源。若平時較少曬太陽，可與醫師討論是否需要額外補充。

鋅是人體不可缺少的微量元素，可從紅肉、海鮮、蛋類、豆類及堅果中獲得。王曜提醒，維持均衡飲食，通常就能攝取足夠的鋅，不必自行大量補充。

此外，近年不少研究探討腸道菌相與免疫調節之間的關聯。優格（乳酪）、優酪乳及部分發酵食品含有益生菌，適量攝取也是照顧腸道健康的方法之一。

王曜強調，營養補充不能取代鼻過敏治療。如果經常鼻塞、流鼻水、打噴嚏，甚至影響睡眠、工作或生活品質，應找出真正的過敏原因，並接受專業評估，依照個人狀況規劃適合的治療方式，別只依賴保健食品或偏方。

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