蘋果切開有白絲能不能吃？專家揭秘「霉心病」真相　教1切法避開

蘋果外觀看起來沒問題，切開後卻發現果核、籽周圍冒出白色棉絮或細絲，究竟還能不能吃？這類情況可能與蘋果「霉心病」有關，真菌可能在果實生長期間侵入。譚敦慈提醒，若切蘋果時刀具直接經過中心，可能將黴絲帶到其他果肉，處理方式值得注意。



蘋果切開果核驚見棉花糖狀白絲

有網友在社群平台發問，買回家的蘋果經常在切開以後，發現果核、籽周圍出現細細的白色毛狀物，乍看像棉花糖般的細絲，必須仔細觀察才會注意到。奇怪的是，除了果核周圍出現白毛，蘋果果肉及果籽看起來都正常，吃起來也沒有異味。

蘋果籽旁冒白絲還能吃嗎？（Threads＠chloe77105）

網友表示，即使他將果核及果籽挖除，仍可看到這類白色細絲，因此好奇這是否蘋果感染了黴菌？還是單純果實不夠新鮮。由於自己遇到類似情況的機率相當高，因此想了解，這樣的蘋果到底還能不能安心食用。

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台灣農試所：若無腐敗異味，去除果核再食用

對於蘋果果核出現白色物質，台灣農業試驗所表示，由於該所並未進行蘋果栽培研究，因此只能從一般植物學概念提供意見，實際是否為感染問題仍需要進一步鑑定。換句話說，光看照片或肉眼看到白色細絲，不能直接認定就是黴菌感染；如果蘋果沒有發臭、腐敗或其他異味，果核部位本身也通常會在食用前去除，應不必過度疑慮。

營養師：果核附近白絲可能是真菌感染

台灣營養師陳詩婷表示，蘋果確實有一種與真菌感染有關的「霉心病」。真菌可能在蘋果開花期間，透過花萼部位進入正在發育的果實，之後在果核附近形成感染，而這類情況未必會讓蘋果外皮出現明顯變化。因此，如果切開後發現果核附近出現異常的白色棉絮或細絲，確實需要留意是否可能與真菌感染有關。

霉心病與蘋果品種及果實結構有關

台灣「無毒教母」林口長庚資深護理師譚敦慈表示，霉心病的發生與蘋果品種及果實結構有關，部分品種因遺傳特性，花萼開口較大、萼筒較長，且與果心相連，蘋果在開花及結果初期，真菌孢子較容易從花萼處進入果實內部，之後可能在果核附近形成感染，並隨著果實成熟或儲藏而逐漸出現發霉情況。

菌絲可能深入果肉 建議整顆丟了

至於蘋果籽附近冒白絲，果肉還能吃嗎？能不能只把發霉的果核部位挖掉？陳詩婷表示，霉心病蘋果雖然外層果肉看起來正常，但真菌可能已經從花萼處侵入果實內部，菌絲深入果肉。她建議為安全起見，發現疑似霉心病的蘋果應整顆丟棄。

譚敦慈：蘋果這樣切避免真菌菌絲擴散

譚敦慈表示，霉心病蘋果菌絲主要出現在果核部位，從外觀難以判斷果肉是否正常，如果一刀直接從蘋果中心切過，可能使刀面沾上真菌菌絲，之後再接觸到其他果肉，就會將原本集中在果核的真菌菌絲帶到其他位置。

譚敦慈也說，蘋果若切開發現有霉心病，不論是否擴散到果肉，建議整顆都丟掉不要吃。另外，她也分享自己切蘋果的方式，並不會從中心一刀切斷，而是避開果核，以方形方式切開，如此也可避免刀面可能將果核的真菌菌絲帶到其他果肉上。

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