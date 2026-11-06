香蕉別只挑全黃的！專家揭「蕉柄帶綠香蕉」含抗性澱粉更護腸道

香蕉不只方便食用，也含有膳食纖維相關成分。日本順天堂大學醫學部特任教授小林弘幸分享，挑選香蕉時，他會避開通體鮮黃的熟香蕉，優先選擇果梗仍帶有綠色的香蕉。



根據日媒《東洋經濟》報導，小林弘幸著有《腸道大復活》一書。他表示，抗性澱粉不容易被消化，能抵達腸道。這類澱粉具有類似膳食纖維的特性，一方面可幫助促進腸道蠕動、維持排便，另一方面也能經腸道發酵，成為腸道益菌的營養來源。

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小林弘幸建議，每天可食用最多兩根果梗仍帶有綠色的香蕉，進食時間則可依個人生活習慣調整。如果早晨時間緊迫，無法準備完整早餐，也可以將香蕉搭配優格（乳酪）食用，作為簡便的早餐選擇，避免因忙碌而直接跳過早餐。

若想變換吃法，小林弘幸也推薦「烤香蕉」。將香蕉以小火烘烤約5分鐘，可攝取更多寡糖。寡糖能作為腸道益菌的食物來源，有助於維持腸道環境。

小林弘幸強調，腸道健康與身體整體狀況息息相關，日常飲食可以多留意食物中的膳食纖維及相關營養成分，並依生活習慣選擇適合自己的食用方式。

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