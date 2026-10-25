早餐空腹吃香蕉護腸　營養師揭4族群慎重攝入　糖尿病患者控用量

美國網紅艾倫．曼德爾博士在社群平台上指出，早晨空腹吃香蕉能快速補充大腦能量並維持腸道健康。台灣營養師李立慈則提醒，腎臟病等4大族群應避免過量，以免影響健康。



曼德爾說明，人體經過6至8小時睡眠後處於空腹狀態，早餐吃下的第一種食物會影響上午的精神與代謝。香蕉富含天然碳水化合物、膳食纖維、鉀及多種植物營養素，容易消化吸收並轉換成葡萄糖，能提供大腦所需能量，讓人思緒清晰。

香蕉中的水溶性膳食纖維能延緩消化速度，增加飽足感，減少吃零食的機會。香蕉含有的益生元纖維可作為腸道好菌養分，維持腸道菌相平衡，進而有助於消化、免疫功能與情緒調節。

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曼德爾特別提到，稍微偏青、未完全成熟的香蕉含有較多抗性澱粉。這些抗性澱粉進入大腸後會成為腸道益菌的養分，有助維持消化道健康，並對新陳代謝帶來正面影響。

為了讓早餐營養更完整，曼德爾建議將香蕉搭配堅果、希臘優格（希臘乳酪）等天然蛋白質來源一起食用。這種吃法不僅能延長飽足感，也有助於維持心血管功能及整體健康。

營養師李立慈曾在Facebook發文提醒，有4大族群攝取香蕉時必須特別留意。首先是需要限制鉀攝取的慢性腎臟病患者，不宜多吃屬於高鉀水果的香蕉。

其次是服用特定利尿劑的患者，因藥物會將鉀離子保留在體內，食用高鉀食物恐造成高血鉀症。第三是糖尿病患者，必須控制香蕉用量以避免血糖過度震盪。最後則是對香蕉成分過敏的體質者，應完全避免食用。

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