研究證飲茶降心血管病風險11%　紅茶或綠茶更好？2方式喝茶反傷身

喝茶，是很多人刻在日常生活裏的習慣。每天喝點茶，解膩又提神。對健康成年人來說，長期適量飲茶確實有諸多健康益處，可具體有哪些好處很多人又說不清。



近日，一項納入48萬中國人的大樣本數據研究，明確證實了飲茶與心血管健康的正向關聯：保持經常喝茶習慣的人群，心血管疾病發病風險下降11%。愛喝茶的人賺到了！

5個實用飲茶細節（點擊放大瀏覽）👇👇👇

健康飲茶5關鍵（01製圖）

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48萬中國人研究：經常喝茶心血管病風險下降11%

經常喝茶對心血管有什麼好處？2026年10月，發表在國際期刊《內科雜誌》的一項研究，對48萬餘名中國人進行了9年隨訪，發現常喝茶與更低的血管疾病發病風險相關。①②

研究中「習慣性喝茶」的標準是：每周≥3天。與從來不喝茶或者不經常喝茶的人相比，習慣性喝茶的人總血管疾病的風險降低了11%。

此外，這項研究挖掘出不少實用飲茶細節，有5個喝茶健康關鍵點：

1. 紅茶更勝一籌

對茶的種類分析發現，紅茶在各類心血管疾病中均表現出保護效應，其次是綠茶。

2. 溫茶才更養人

常溫、溫茶與較低的心血管疾病風險相關，而燙嘴的熱茶則與心血管疾病風險顯著升高約16%相關。

3. 中等濃度最好

中等濃度茶與心血管病最低風險相關；濃茶的保護作用反而明顯變弱。

4. 6~8杯是最佳攝入量

研究發現，茶水攝入量與心血管疾病風險之間呈現右偏的「U型」曲線。研究測算出的「最佳飲用區間」為：每天6~8杯中等濃度的茶。

當然，這只是研究觀察到的區間，不必強迫自己喝夠6~8杯。一般推薦健康成年人一天5～10克茶葉比較合適。③

5. 喝茶有個「黃金組合」

研究發現喝茶搭配健康習慣，心血管更獲益。其中，「習慣性喝茶+不吸煙+較高運動量」組合使血管疾病風險降低了45.2%。

這2種喝茶方式反而傷身

喝茶確實護血管，但研究特別提出了2種錯誤喝茶方式，反而會升高疾病風險。

1. 濃茶

研究發現濃茶對血管的保護作用明顯變弱。

濃茶咖啡因含量更高，不僅可能影響心率和血壓，還可能影響睡眠和胃腸功能，並非越濃越養生。

2. 燙茶

研究中喝燙茶者的心血管疾病風險約高16%。

65℃以上的熱茶，不但燙嘴，還可能燙傷咽喉、食道和胃。如果長期喝燙茶，可能引起這些器官的病變甚至癌變。

不同人群怎麼選茶？專家給出對應建議

1. 普通人：看體質和口味選

廣州醫科大學附屬番禺中心醫院臨床營養科副主任崔麗萍在接受新華網採訪時介紹，對絕大多數健康成年人來說，長期適量喝茶，總體是有好處的。總的來說，沒有哪種茶是「最健康」的，只有「最適合你」的。

(1) 綠茶

不發酵，茶多酚保留得最多，抗氧化、降脂方面確實更突出，也更容易提神。但在中醫理論裏，綠茶偏寒涼，胃寒、容易胃不舒服的人，要少喝，別空腹喝。

(2) 白茶

微發酵，越存越「醇」。放久了成分會變：帶苦澀的兒茶素慢慢氧化降解，茶湯越來越和順、不刺激；能抗氧化的黃酮類成分反而隨年份增加、越放越多；鮮爽的氨基酸會下降，口感從清甜轉向醇厚。所以老白茶越放越溫和。

(3) 黃茶

輕發酵，比綠茶多一道「悶黃」工序，性子比綠茶溫和，苦澀更低，對胃的刺激也小一些。飯後喝能溫和地幫着消食、解膩，適合胃腸偏敏感、又想喝茶消食的人。

(4) 青茶（烏龍茶）

半發酵，介於綠茶和紅茶之間。飯後喝能幫着緩解油膩，血脂偏高、代謝不太好的人適合長期喝。

(5) 紅茶

全發酵，性子溫和，對胃刺激小，更「養胃」一些，比較適合體寒、手腳冰涼的體質。

(6) 黑茶

後發酵，像普洱熟茶、安化黑茶、六堡茶這類，經過「渥堆」微生物發酵，生成一類獨特成分叫「茶褐素」。它對血脂、血糖的輔助作用有一定研究支撐。不過這些作用目前主要來自細胞、動物實驗。③

2. 高血壓人群：可以優選綠茶

廣東省中醫院珠海醫院心血管內科副主任醫師陳林榕在老年健康報刊文介紹，綠茶富含茶氨酸，一些觀察性研究顯示，飲用綠茶對部分輕度高血壓患者可起到輔助調節血壓的作用。

沖泡綠茶時，應避免使用剛煮沸的水，水溫在85℃左右為宜，可在最大程度保留茶氨酸的同時減少咖啡因溶出。④

3. 糖尿病人群：優選未發酵或輕發酵茶

陳林榕醫生介紹，研究顯示，未發酵或輕發酵的茶葉（如白茶）中含有的多酚類成分，可減緩碳水化合物分解為葡萄糖的速度，從而幫助穩定餐後血糖。

提醒糖尿病人群，飲茶時不要加糖，最佳飲用時間為餐後1小時，以便充分發揮其調節餐後血糖的作用。④

4. 血脂異常人群：發酵茶更適配

陳林榕醫生介紹，紅茶、普洱茶等發酵茶中的茶黃素與茶紅素，能夠抑制膽固醇在腸道內的吸收，促進膽固醇排泄。研究顯示，飲用普洱茶等發酵茶有助於降低總膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇。

對於血脂異常患者來說，適量飲用這類茶有助於血脂管理，但患者仍需堅持正規治療，並注意保持健康的生活習慣和飲食習慣。

陳林榕醫生特別提醒，慢性病患者在飲茶前可諮詢主治醫生，結合自身體質與健康狀況，科學選擇茶葉。④

寫在最後

喝茶稱得上是門檻較低的低成本健康習慣！但想真的喝出好處，得建立在喝對方法、長期堅持的基礎上。而且別指望光靠喝茶就能護好心血管，得搭配規律運動、均衡飲食，多管齊下才管用。選適合自己的茶，用正確的喝法，控制好飲用量，才能把茶的好處實實在在喝進身體裏。

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本文綜合自：

①Habitual tea consumption is associated with lower cardiovascular disease risk. J Intern Med. 2026;e70172.

②2026-10-29廣西壯族自治區人民醫院心內科《桂人心事｜茶要濃，水溫要燙？這些飲茶老「陋習」該拋棄了》

③2026-09-06新華網《那些長期喝茶的人，後來怎樣了？》

④2026-02-08老年健康報《一杯清茶裏的養生智慧》



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