冷泡茶貼士｜護肝降三高綠茶泡4小時水溫4°C　7種茶葉浸泡時間

喝茶好處多，不少研究顯示喝茶能延年益壽、幫助血糖、血脂控制，甚至有助燃燒脂肪，不過繁複的熱泡程序往往讓人卻步。營養師表示，怕麻煩的人可以試試冷泡茶，除了有抗氧化的兒茶素之外，還有抗發炎、抗癌、護肝的茶色素，好處多多。而不同茶葉的冷泡時間不同，通常泡4～10小時即可飲用。



紅茶、紅烏龍冷泡較久 綠茶泡4小時即可

台灣營養師高敏敏表示，每種茶適合泡的時間都不一樣，建議紅茶、紅烏龍泡10小時，高山烏龍泡8小時，鐵觀音、凍頂烏龍、文山包種泡6小時，綠茶泡4小時。除了泡的時間之外，還有其他泡茶細節也可以注意，像是茶水比例1：50、用4°C水冷泡、水質選ph值6～6.5、水硬度選低於120mg/L，就可以泡出一壺好喝又健康的茶。

喝茶好處（按圖👇👇👇）

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喝茶好處多 降三高外還能護肝

高敏敏表示，自己愛喝茶，除了覺得好喝之外，茶也是無糖、幾乎無熱量的飲品，好處如下：

①茶胺酸：

適度飲用可提升睡眠品質，但建議不能喝過量或在睡前喝，以免增加失眠情形。

②茶色素：

紅茶、烏龍茶等兒茶素，會慢慢轉變成茶色素，有助抗發炎、抗癌、護肝等作用。

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③茶鹼：

可促進脂肪燃燒、抗肥胖，也具有抗氧化作用。還有利尿、消水腫、降血壓、降血糖等優點。

④EGCG：

有助減重。

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⑤兒茶素：

除了抗氧化之外，也能幫助調節血脂肪、抑制膽固醇及糖類吸收、減緩血糖上升速度。

高敏敏也補充，茶胺酸、兒茶素、咖啡因等，都可以提升注意力和工作效率。也提醒最好喝無糖的茶，含糖飲料偶爾可以喝，但平時還是應以無糖茶為主。

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