秋冬正是品嚐銀杏（白果）的時節，香Q帶點微苦的口感，向來被不少人視為滋補養生的時令美味。但若忍不住一口接一口，小心補身不成反倒中毒傷身！



據日媒「Hint-Pot」報導，日本營養師、前家政科教師和漢步實示警，銀杏雖富含β-胡蘿蔔素、維生素C和E，是抗氧化的黃金組合，有助提升免疫力、維持皮膚與黏膜健康，但若沒有節制一次狂嗑，恐引起急性中毒反應。

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和漢步實指出，銀杏含有名為「4'-甲氧基吡哆醇」（4'-O-methylpyridoxine）的天然物質，這項成分耐熱性極強，即使經過高溫烘烤或水煮也無法破壞。一旦大量攝取，它會阻礙人體吸收與利用維生素B6，造成大腦中樞神經異常興奮，進而誘發噁心、嘔吐、痙攣甚至意識不清等中毒症狀。

由於孩童的肝臟與神經發育尚未完全，專家嚴正提醒「切勿餵食幼兒」。健康成人則建議將食用量嚴格控制在每天10顆以內，切忌單次大量暴食。想安全又省事地品嚐，專家也傳授超實用的「微波爐料理法」：將約10顆銀杏裝入紙信封袋，封口折疊2至3次避免外噴，以500W加熱約40秒，聽見幾聲爆裂聲後即可取出剝殼，但需慎防燙傷。

除了簡單撒鹽、胡椒直接吃，亦可淋上少許橄欖油，藉油脂大幅提高脂溶性β-胡蘿蔔素與維生素E的吸收率，或加入茶碗蒸、日式炊飯中，在安全標準內健康享用秋季美味。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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