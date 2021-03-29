三餸一湯食譜｜五柳黃花魚+豬頸肉炒荷蘭豆+蝦醬椒絲生菜+去濕湯

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-03-29 18:15

近日天氣直逼30度，彷彿夏天已經到來，令人胃口大減、烹調的意慾亦直線下降。因此選擇了以下2個快手小炒及煎魚菜式，而且煎魚配上酸酸甜甜的的五柳汁，不論是送飯或沾魚都非常適合。最後，還需為春天準備一款去濕湯水-粉葛鯪魚湯，有助健脾去濕，清熱除煩。 剪接︰黃卓敏

三餸一湯：五柳黃花魚、豬頸肉炒荷蘭豆、蝦醬椒絲生菜、粉葛鯪魚湯

三餸一湯：五柳黃花魚、豬頸肉炒荷蘭豆、蝦醬椒絲生菜、粉葛鯪魚湯

黃花魚油脂豐富、肉質厚身富有彈性，單是煎成金黃香脆已經非常美味，但個人認為配搭酸酸甜甜的醬汁能令整條煎魚味道更上一層樓。中式的酸甜醬汁不只有糖醋汁，還有五柳汁！五柳是中式混搭醃漬物，包括了薑、蕎頭、鹹酸菜及瓜英（木瓜絲和紅蘿蔔絲），在悶熱的日子不少人都愛用它入饌醒胃，將五柳切絲加茄汁煮成醬汁，淋在煎好的魚上，酸甜開胃。

請按圖看5個完美煎魚貼士：

+ 3 + 3 + 3

五柳黃花魚食譜

豬頸肉炒荷蘭豆

爽口的豬頸肉配上荷蘭豆也蠻夾的，再加上惹味的XO醬，15分鐘就完成這道家常菜！煮荷蘭豆之前要撕走兩側較老的部分，有人稱它為「筋」，吃起來略嫌粗糙，想完整去掉有點技巧，先按實頂部少許外皮，再向下拉就可以。

豬頸肉炒荷蘭豆食譜

蝦醬椒絲生菜

生菜，不用烹煮已可食用，如沙律、生菜包等，清脆爽口又富維他命C，但都說它生性寒涼，不宜多吃，尤其脾胃較弱或常手腳冰冷的女性。其實，只要花15分鐘把炒一炒，加點驅寒行血的辣椒絲或薑，便可放心吃了！

蝦醬椒絲生菜食譜

粉葛鯪魚湯

春天當然少不了去濕湯水，驅除體內的濕重，避免濕疹發作及犯「春困」，註冊中醫師郭志華博士建議可用黨參、茯苓、白朮、扁豆、赤小豆、淮山等食材煲粉葛魚湯，這些食材都有健脾化濕、逐水利濕功效。