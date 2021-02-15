【三餸一湯食譜】蒜蓉蒸開邊蝦+洋蔥炒蛋+小炒王+山楂陳皮蘿蔔湯

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-02-15 12:00

經過農曆新年大吃大喝後，身體及精神難免需要回一回氣，休息一下。不過飯還是需要吃的，因為今次介紹的三餸一湯食譜都是15分鐘內完成，而且準備工夫不多，亦不用花時間醃食材，最後配以消滯、降脂及排毒的湯水，清清腸胃。 剪接︰黃卓敏

三餸一湯食譜：蒜蓉蒸開邊蝦、洋蔥炒蛋、小炒王、消滯山楂陳皮蘿蔔湯

蒜蓉蒸開邊蝦

蒜蓉蒸開邊蝦只需15分鐘便做好，清甜的鮮蝦配搭香噴噴的蒜蓉和豉油，送飯一流，偷懶的話可用現成的蒜蓉醬，不用自己剁更方便。

【蒜蓉開邊蒸蝦食譜】15分鐘家常菜 鮮甜惹味零失敗

蒜蓉開邊蒸蝦食譜

洋葱炒蛋

洋葱和雞蛋，只需兩種材料，花15分鐘便做好一道老少咸宜健康香甜的家常菜。做法簡單，難度最高可能是切洋葱了，許受不了切洋葱時，揮發出的硫化物的刺激，讓眼睛不停流淚。不過，正因洋葱含有硫化物氨基酸，能促進脂肪代謝、降血脂、防動脈硬化，甚至有助抗癌。

【洋葱炒蛋食譜】15分鐘健康家常菜 切洋葱免流淚有秘訣

洋葱炒蛋食譜

小炒王

「小炒王」看似一堆炒雜錦，但久而久之它卻成了去大牌檔叫餸食飯的例牌菜式，蝦乾等材料鹹鹹香香，加上鑊氣十足，用來送啤酒確實冇得頂！一般小炒王必備的都是韮菜、蝦乾、豆腐及魷魚等，也有人加入五花肉絲或豬油渣，爆香豬油來炒餸，整碟餸會更香口！

【小炒王食譜】15分鐘煮出鑊氣客家小炒王 送啤酒最強配搭！

小炒王食譜

山楂陳皮蘿蔔湯

新年吃多了，肚腩更愈來愈大！想踢走小肚腩的話，可以利用以下介紹的山楂陳皮蘿蔔湯幫手，它有降脂排毒的功效，湯渣更是低卡飽肚食物，可謂一舉兩得。

【健康湯水食譜】山楂陳皮蘿蔔湯健脾消食 降脂排毒踢走小肚腩