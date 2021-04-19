【打冷三餸一湯食譜】蠔仔肉碎粥+韭菜豬紅+辣酒煮花螺+煎蠔餅

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-04-19 12:53

香港不止大排檔著名，潮州打冷亦甚受歡迎。潮州打冷跟港式大排檔相約，但主要經營冷菜式包括滷水類、醃製類及各類潮州粿品等，如滷水拼盤、凍蟹、蠔仔粥、韭菜豬紅等。以下介紹的三餸一湯以潮州打冷作為主題：蠔仔肉碎粥、韭菜豬紅、辣酒煮花螺及煎蠔餅，其實自煮並沒想像中難！ 剪接︰黃卓敏

若然走進潮州大排檔，你會叫什麼打冷菜式？筆者選擇了4道打冷必吃菜式、雖然看似複雜且困難，其實只是調味看似很多，但一點都不難做，大多都是將料頭和酒等「一鑊熟」便可，味道亦可媲美地道潮州菜！

打冷三餸一湯

蠔仔肉碎粥

蠔仔肉碎粥是潮州家常菜之一，不過在外面吃到的蠔仔粥，蠔仔數量參差，有時整碗粥只得幾隻蠔仔，與其每次去「碰運氣」，還不如自己煮，鍾意有幾「蠔」就幾「蠔」！然而處理蠔仔可用「抓洗法」即是乾用生粉洗蠔，雙手輕輕抓它，再過幾轉水，蠔色便會變得雪白。

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蠔仔肉碎粥食譜

韭菜豬紅

韭菜豬紅又是打冷必點的小食，濃濃的醬汁滲入一磚磚的軟腍豬紅中，即使屬於重口味菜式但仍難以抗拒，豬紅更是當中的搶手貨！處理豬紅最重要便是不停沖水及浸水，建議買回來後先沖水2-3次，其後浸水30分鐘，再冷水下鍋以大火汆水5分鐘，將腥味及雜質逼走。除了辟腥之外，倘若想味道媲美打冷店的話，豬紅最好在醬汁中浸至少2-3小時，令豬紅入味。

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韭菜豬紅食譜

辣酒煮花螺

爽嫩的新鮮花螺，被醇而不嗆的酒煮過後，多了一陣麻辣香，讓人不自覺地吃完一粒又一粒。煮之前可先浸鹽水30分鐘，原理跟蜆要吐沙差不多，都是想幫螺排走污物，其外殼會有潺，建議先沖水或用刷子擦拭。如果想再乾淨些，在煮螺前一定要氽水，加點薑、葱可辟味，亦可再進一步去除髒物。

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辣酒煮花螺食譜

煎蠔餅

煎蠔餅沒有炸蠔餅那麼酥脆香口，但蛋香十足，更加省油健康！蛋漿中加了番薯粉，因此煎蠔餅微脆中帶點煙韌，配上鮮美的蠔仔，拌飯一流。

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