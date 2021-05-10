三餸一湯食譜｜鮮茄豬扒燴飯+豆角炒肉碎+苦瓜炒蛋+消暑冬瓜湯水

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-05-10 20:29

初夏已經正式來臨，天氣逐漸變熱，飲食亦需改變。註冊中醫師邱穎琳曾接受訪問時指，夏天飲食應盡量揀選清淡、易消化的食物，並需去濕和養脾胃。因此以下介紹的三餸一湯都是初夏適宜進食的，如苦瓜、番茄、冬瓜等，護肝又養心。 剪接︰黃卓敏

初夏三餸一湯：鮮茄豬扒燴飯+豆角炒肉碎+苦瓜炒蛋+消暑冬瓜湯水

中醫角度看，夏天對應的臟腑是心臟，所以養心是不可忽視，建議多吃紅色食物如番茄、蘋果等。此外，夏天飲食都不宜進補和濃味、不應吃煎炸食物，注重清熱及清淡，避免太寒涼的食物。以下的三餸一湯只是其中一款配搭，大家可能參考中醫師推薦的8種夏天適宜食物再自行組合。

立夏飲食｜養肝護心4款湯水去濕疏肝 中醫推薦健脾8食物蘋果淮山

請按圖看中醫師推薦的8種夏天適宜食物：

+ 3 + 3 + 3

鮮茄豬扒燴飯

鮮茄豬扒燴飯味道酸甜醒胃，不喜歡豬扒亦可轉做其他肉類，初夏胃口欠佳時，有味飯的確是一個不錯的選擇，特別是用上番茄酸酸甜甜，大人小朋友都喜愛！

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苦瓜炒蛋

苦瓜專攻清熱去火，最適宜容易心煩燥底人士，並且處理亦不複雜。首先將苦瓜瓤徹底刮掉，切成薄片，其後用滾水穿燙、取出浸冰水後瀝乾，保證苦瓜不苦，換來是清爽涼快的舒服甘味。

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豆角炒肉碎

豆角（四季豆），營養豐富纖維高，雖說差不多一年四季都吃到，但當造期為初夏和秋冬。看到豆角兩端的根特別長的話，代表它已一把年紀了。但即使不太老成，烹調前，也別忘摘去兩端的筋和頭尾部分，連着旁邊的豆筋也一併撕走，煮出來的豆角才不會有渣。

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冬瓜蠔豉排骨湯

消暑湯水少不了冬瓜，配冬菇、蠔豉等美容養顏食材，實行食住靚！註冊中醫師郭志華博士稱冬瓜皮利水消腫的效果比冬瓜肉為強，建議煲湯應把冬瓜皮保留，選購時可選擇表皮有灰的冬瓜，因去濕效果較佳。

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