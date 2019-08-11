【夏天湯水食譜】冬瓜冬菇瑤柱肉粒湯　清熱滋陰適合流汗後飲用

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儘管立秋已過，但天氣還是炎熱得要命，夾雜住混濁的空氣，真讓人透不過氣來，像被困在蒸籠中似的。這個時候似乎仍然適合飲些消暑的湯水，最先想到的便是冬瓜，於是就煲了「冬瓜冬菇瑤柱肉粒湯」，1小時內已可完成這個簡易的滾湯，還可加碗飯當作湯飯吃，一雞兩味！

攝影：鄧穎琪

煲這個湯不花時間，最花時間是浸冬菇，海味舖那些冬菇是乾貨，要重新把它浸至軟身，並且去蒂，這個過程通常都花上幾小時，筆者索性浸過夜，但如果你想省時，極速吃冬菇的話，可參考以下方法。

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浸冬菇的水不留，浸瑤柱的水卻是精華，別倒掉，可以加進煲湯的水裡使湯更鮮味。為了方便食用，將每種材料都統一切粒，這樣就能大口大口地吃。若想味道更豐富，可考慮加鹹蛋，因筆者小時候最愛飲的便是冬瓜鹹蛋湯。另外，見到網上有些類似的食譜，因冬瓜性涼，有人煲冬瓜粒湯會加薑驅寒，詢問過註冊中醫師邱穎琳的意見，她說：「如果想清熱就不要加薑，怕腥就加兩片薑。假如你本身體質虛寒，就多加幾片。

冬瓜冬菇瑤柱肉粒湯食譜

整個湯有清熱滋陰功效，適合夏天天氣熱，出汗多時飲用，減低流汗後乾燥感。
註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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食譜 冬瓜冬菇瑤柱肉粒湯（湯）
材料 冬瓜500克、冬菇7-8粒、瑤柱適量、瘦肉200克、水1.2升、鹽適量
醃料：鹽半茶匙、胡椒少許、糖半茶匙、生抽少許、麻油少許、生粉半茶匙
做法 1.瑤柱、冬菇浸軟，瑤柱水留下備用。
2.冬菇去蒂並以生粉擦淨，用水沖洗，切粒備用。
3.冬瓜去皮去瓤後切粒。
4.瘦肉切粒後以醃料醃20分鐘。
5.冬菇、瑤柱、瑤柱水加進水裡，開大火煲滾，10分鐘後加冬瓜粒。
6.冬瓜煲腍後，再加豬肉煲10分鐘，再以鹽調味，即成。
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