【夏天湯水食譜】冬瓜冬菇瑤柱肉粒湯　清熱滋陰適合流汗後飲用

儘管立秋已過，但天氣還是炎熱得要命，夾雜住混濁的空氣，真讓人透不過氣來，像被困在蒸籠中似的。這個時候似乎仍然適合飲些消暑的湯水，最先想到的便是冬瓜，於是就煲了「冬瓜冬菇瑤柱肉粒湯」，1小時內已可完成這個簡易的滾湯，還可加碗飯當作湯飯吃，一雞兩味！ 攝影：鄧穎琪

煲這個湯不花時間，最花時間是浸冬菇，海味舖那些冬菇是乾貨，要重新把它浸至軟身，並且去蒂，這個過程通常都花上幾小時，筆者索性浸過夜，但如果你想省時，極速吃冬菇的話，可參考以下方法。

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浸冬菇的水不留，浸瑤柱的水卻是精華，別倒掉，可以加進煲湯的水裡使湯更鮮味。為了方便食用，將每種材料都統一切粒，這樣就能大口大口地吃。若想味道更豐富，可考慮加鹹蛋，因筆者小時候最愛飲的便是冬瓜鹹蛋湯。另外，見到網上有些類似的食譜，因冬瓜性涼，有人煲冬瓜粒湯會加薑驅寒，詢問過註冊中醫師邱穎琳的意見，她說：「如果想清熱就不要加薑，怕腥就加兩片薑。假如你本身體質虛寒，就多加幾片。」

冬瓜冬菇瑤柱肉粒湯食譜

整個湯有清熱滋陰功效，適合夏天天氣熱，出汗多時飲用，減低流汗後乾燥感。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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