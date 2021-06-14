三餸一湯｜梅菜扣冬瓜+冬瓜粒湯飯+杞子桂花糕+銀杏冬菇冬瓜湯

撰文：尹嘉蔚
最後更新日期：
夏天瓜果當造，最為人熟悉的應是吃冬瓜能消暑解熱，以冬瓜入饌，可以煮湯、燜蒸、紅燒等，甚至做流行飲料冬瓜茶。冬瓜體型龐大，將冬瓜物盡其用，發揮各式各樣的冬瓜料理，鹹香味濃郁的梅菜扣冬瓜，佐白飯尤佳。冬瓜粒湯飯，不消20分鐘便煮出有湯、有餸、有飯的消暑佳餚。銀杏冬菇冬瓜湯，有助清熱利水，消暑解渴。甜品配杞子桂花糕，晶瑩剔透與冬瓜相像。
梅菜扣冬瓜
以冬瓜仿五花腩，如肥肉般的甘香晶瑩，卻大大減少油膩感。切冬瓜時要切薄，但非薄如蟬翼，否則在烹調過程中難於處理。重要是冬瓜不能切厚塊，否則難於堆疊排列，因此取其中庸，切薄的冬瓜可以透光為佳。冬瓜配上梅菜及醬汁蒸製後，冬瓜完全吸收了梅菜的鹹香及醬汁的鹹鮮味，下飯佐粥一流享受，大大提升了米香。
冬瓜粒湯飯
冬瓜湯在中醫來說有助利水清熱，只喝湯之外，也可加個白飯成湯飯，夠飽之外又有湯飲、有菜吃，最好是夠快，廿分鐘煮完。冬瓜表面有層似霜非雪的冬瓜霜，有人以為冬瓜發霉了，其實不然，此霜反而是新鮮冬瓜的象徵，並有保濕作用保持冬瓜新鮮，因此冬瓜外皮上的白霜愈多，代表冬瓜愈新鮮及成熟。
冬瓜粒湯飯食譜
杞子桂花糕
子桂花糕，相傳是慈禧太后最愛吃的糕點，愛其馥郁香氣，還可美白肌膚。加些杞子用來製作甜品，滋潤明目。若想滋潤生津，採用冰糖或蔗糖較白砂糖好。
銀杏冬菇冬瓜湯
天氣雖炎熱，但貪涼久坐冷氣房間，或過度飲用生冷食物等，易造成腹痛、嘔吐及腹瀉等症狀。暑天可多吃點綠豆、百合、青瓜、冬菇、紫菜、番茄、赤小豆及薏米等食物。
楊恩劍寧中醫師對「銀杏冬菇冬瓜湯」的食用建議︰
銀杏冬菇節瓜湯有消暑解渴，清熱利濕的功效，非常適合大暑的炎熱天氣飲用。此湯寒涼，適合實熱體質的人飲用。如果大便稀爛、消化系統不良、怕冷、痛風等人士需要慎服。一星期可飲用一至兩次。如有疑問，請向中醫師諮詢。