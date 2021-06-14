三餸一湯｜梅菜扣冬瓜+冬瓜粒湯飯+杞子桂花糕+銀杏冬菇冬瓜湯

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-06-14 17:14

夏天瓜果當造，最為人熟悉的應是吃冬瓜能消暑解熱，以冬瓜入饌，可以煮湯、燜蒸、紅燒等，甚至做流行飲料冬瓜茶。冬瓜體型龐大，將冬瓜物盡其用，發揮各式各樣的冬瓜料理，鹹香味濃郁的梅菜扣冬瓜，佐白飯尤佳。冬瓜粒湯飯，不消20分鐘便煮出有湯、有餸、有飯的消暑佳餚。銀杏冬菇冬瓜湯，有助清熱利水，消暑解渴。甜品配杞子桂花糕，晶瑩剔透與冬瓜相像。

梅菜扣冬瓜

勝過扣肥肉 輕盈不油膩下飯最好

以冬瓜仿五花腩，如肥肉般的甘香晶瑩，卻大大減少油膩感。切冬瓜時要切薄，但非薄如蟬翼，否則在烹調過程中難於處理。重要是冬瓜不能切厚塊，否則難於堆疊排列，因此取其中庸，切薄的冬瓜可以透光為佳。冬瓜配上梅菜及醬汁蒸製後，冬瓜完全吸收了梅菜的鹹香及醬汁的鹹鮮味，下飯佐粥一流享受，大大提升了米香。

冬瓜粒湯飯

低卡助纖體 20分鐘簡單煮清熱消暑

冬瓜湯在中醫來說有助利水清熱，只喝湯之外，也可加個白飯成湯飯，夠飽之外又有湯飲、有菜吃，最好是夠快，廿分鐘煮完。冬瓜表面有層似霜非雪的冬瓜霜，有人以為冬瓜發霉了，其實不然，此霜反而是新鮮冬瓜的象徵，並有保濕作用保持冬瓜新鮮，因此冬瓜外皮上的白霜愈多，代表冬瓜愈新鮮及成熟。

冬瓜粒湯飯食譜

杞子桂花糕

中式甜品清甜精緻 潤肺美肌淡雅桂花香

子桂花糕，相傳是慈禧太后最愛吃的糕點，愛其馥郁香氣，還可美白肌膚。加些杞子用來製作甜品，滋潤明目。若想滋潤生津，採用冰糖或蔗糖較白砂糖好。

銀杏冬菇冬瓜湯

排濕清熱排毒 清熱利水消暑解渴

天氣雖炎熱，但貪涼久坐冷氣房間，或過度飲用生冷食物等，易造成腹痛、嘔吐及腹瀉等症狀。暑天可多吃點綠豆、百合、青瓜、冬菇、紫菜、番茄、赤小豆及薏米等食物。

楊恩劍寧中醫師對「銀杏冬菇冬瓜湯​」的食用建議︰