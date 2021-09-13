三餸一湯食譜｜氣炸蒜蓉蜆+南瓜蒸排骨+梅菜蒸菜心+清熱潤燥湯水

儘管天氣翳焗溫度高企，但根據二十四節氣秋天已到，飲食習慣應以清熱潤燥為主，故選擇了一些當造且滋潤的食材，如蜆、南瓜等，再配搭保留了95%營養的梅菜蒸菜心及清熱潤燥的雪梨麥冬竹䉀茅根湯，作為初秋的晚餐最適合不過。
剪接：黃卓敏
氣炸蒜蓉蜆
氣炸蒜蓉蜆聽起來好像不太可能，起初生怕蜆肉會過乾，但只要用上粉絲等吸水食材，把浸飽水的粉絲鋪於錫紙上，並且用錫紙封實四邊，即可防止過多水分從罅隙中蒸發。氣炸完成後，配以蒜蓉、生抽和辣椒調成的香辣豉油，仿如在家中進行燒烤聚會一樣！
南瓜蒸排骨
南瓜具有潤燥的養生功效，在秋天進食能帶來飽腹感又能養生，一舉兩得。南瓜蒸排骨是美味又非常簡單的入門級家常菜，只消把材料醃好、蒸熟就行，無需下油，減輕事後清理廚房之工夫，失敗率亦近乎零！
梅菜蒸菜心
梅菜蒸菜心是大美人林青霞的養生食譜，對比大火炒菜，隔水蒸能保存蔬菜中約95%營養，而且更能吃出蔬菜的鮮甜味道。若嫌蒸菜心味道太寡可以加點梅菜粒點綴，記得預先浸泡，清掉沙粒，也避免過鹹，再以白鑊炒，鋪在菜心便可同蒸了。
雪梨麥冬竹䉀茅根湯
秋天的湯水常用雪梨作為食材，其實除了雪梨外也可以選擇更多汁、質感爽脆清甜的天山雪蓮果，喜歡的更可以用「雙梨」煲款滋潤湯水，入口清甜入喉舒暢，有清熱潤燥、潤腸通便之效，適合一家大細飲用。
秋天湯水食譜｜雪梨麥冬竹䉀茅根湯清熱潤燥 加天山雪蓮果降血糖
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