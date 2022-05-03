4大超市優惠｜百佳金鳳米8kg+花生油900ml三支$198　惠康豬肉85折

母親節快到了！除了各大商店百貨超市均推出不同優惠吸引顧客，以下是百佳、惠康、大昌、759阿信屋的優惠情報，一文看清今期有什麼著數，覻準時機入貨。



百佳：地捫香蕉$4.9磅 富士蘋果$11.8四個

百佳今期優惠有地捫香蕉$4.9磅；富士蘋果單件$4.9現$11.8四個，平均每個$2.95；急凍有皮三文魚柳240克＄49.9包；Driscoll’s士多啤梨400克$39.9。優惠期至5月8日。蔬菜先生娃娃菜$9.9包，優惠期至5月12日。

不過，最抵當然是買牙膏啦！買4支高露潔光感白專效抗敏美白牙膏，或光感白天然酵素美白牙膏，送$205.5贈品，包括Movenpick雪糕450-500毫升1件、Tempo三層衛生紙10卷裝、牛乳COW清潔家族洗手梘液250毫升、威露士9X殺菌洗衣珠袋装20粒裝、維達迷你紙手巾10包裝、Anson Lo限量版立體卡1張。送完即止。

按圖看「百佳」今期有什麼優惠貨品？（優惠期至5月8-9、12日）：

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惠康：特大虎蝦8隻裝$45 DREYER'S單件裝雪糕$108八件

惠康今期優惠有Meadows原隻特大虎蝦8隻裝$45盒；Real Farmers豬肋骨500克$69包，優惠期至5月8日。優質青尼榴槤$25.9磅；比目魚扒400克$39包；維達柔韌4層衛生紙12卷裝$50兩條=，優惠期至5月9日。Meadows原味烙餅325克$15；DREYER'S雀巢精選單件裝雪糕$108八件，優惠期至5月12日。

按圖看「惠康」今期有什麼減價貨品？（優惠期至5月8-9，12、19日）：

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759阿信屋：意粉醬$18.9兩件 萬字醬油1公升$42.9兩支

759阿信屋今期「二件價」優惠有萬牌濃味醬油1公升原價$31，二件$42.9；Hochi意粉醬260克/特級咖喱300克原價$13.9，二件$18.9，優惠期至5月5日。五木一食之選乾拌麵4包裝原價$41.8，熱賣速銷價$23，優惠期至5月7日。

按圖看「759阿信屋」今期有什麼減價貨品？（優惠期至5月3-7、15日）：

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大昌：橄欖果渣油1公升$69.9兩樽 壽桃小橋米線4包$15

大昌今期優惠有保得橄欖果渣油1公升x 2樽原價$219.9，現$69.9；Dreyer's Grand薄荷朱古力/杏仁咖啡/士多啤梨雪條多件裝原價$52.9，現$41.9；壽桃小橋米線4包裝鮑魚湯味/番茄湯味原價$22.8，現$15包，優惠期至5月11日。寶鼎純正粟米油900毫升x3原價$151.9份，現$75.9；金寶牌精選花膠筒300克（100頭/斤）原價$988現$788，優惠期至5月４日。

按圖看「大昌」今期有什麼減價貨品？（優惠期至5月11日）：

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按圖看「大昌食品」今期有什麼優惠貨品？（優惠期至5月31日）