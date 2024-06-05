芒種三餸一湯｜生炒排骨+油鹽水粉絲蜆+翠玉瓜蝦球+薏米合掌瓜湯

二十四節氣的芒種，今年是6月5日（今日），代表這天是農民播種、下田最繁忙的時候。其後便進入梅雨季節，空氣潮濕，濕熱之氣到處瀰漫，使人食慾不振，精神困倦。下周便是端午節，吃過五月糭更代表夏季已正式到來，衣服轉季的同時飲食也要轉季。



夏天容易因氣溫炎熱而導致食慾不振，因此以下的三餸一湯都是相對開胃，如生炒排骨、以XO醬炒蝦球來引起食慾，配以合掌瓜去濕湯，以緩解初夏帶來的不適。

初夏三餸一湯：油鹽水粉絲煮蜆、生炒排骨、翠玉瓜炒蝦球、薏米合掌瓜淡菜湯。

油鹽水粉絲煮花甲 邊吃邊喝湯一滴不浪費

花甲，如果買到新鮮的，應該用什麼方法烹調才能吃到牠的鮮甜味？可能會想到用白酒或是清酒煮，但兩者都會稀釋了它的真味。不如參考漁家菜常見的煮法「油鹽水」，簡單快捷更可邊吃邊喝湯，粉絲更把所有鮮味盡吸，做到一滴不浪費！

【油鹽水粉絲煮花甲食譜】水上人家常菜 粉絲盡吸精華鹹鮮清香！

油鹽水粉絲煮花甲食譜

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生炒排骨 傳統加山楂添味道層次

生炒排骨，英文：Sweet and Sour Pork，是外國人最喜愛的中菜No.1。酸酸甜甜，腩排連骨，肉質較嫩滑，但偏偏洋人不懂，怕吐骨，七八十年代，多了個脢頭淨肉版Sweet and Sour Pork——咕嚕肉，是廚師考牌之作。傳統做法，會加入山楂，增添鮮紅色澤和酸味層次。簡化版只放茄汁、白醋、喼汁，片糖或冰糖，也可以罐頭菠蘿水代替，已達九成原味了。

【生炒排骨食譜】酸甜消滯比咕嚕肉嫩滑？廚師考牌菜簡易版

生炒排骨食譜

翠玉瓜炒蝦球 XO醬鹹香鮮美油而不膩

XO醬香濃惹味，只消一小匙已能為食材錦上添花，所以今次就用它來炒比較淡味的翠玉瓜。有人喜以雞汁來烹煮翠玉瓜炒蝦球，但用XO醬味道更鹹香鮮美。它屬地道調味料卻備受外國人推崇，不但成為熱門手信之一，更有老外大廚愛它愛到嘗試自己調配，盛讚它油而不膩。

【翠玉瓜炒蝦球食譜】爽口清甜翠玉瓜 加2茶匙XO醬味道立即昇華

翠玉瓜炒蝦球食譜

薏米合掌瓜淡菜湯 疏肝解熱

夏天經常以瓜果類作湯水材料，但往往都忘了合掌瓜（佛手瓜）的存在，或許它經常在菜檔的旁邊而被忽略，但在又熱又濕的夏天裡，利用合掌瓜煲湯有助疏肝解熱及下火。合掌瓜在處理上並沒有什麼需注意，相反處理淡菜時則需多加留意。淡菜不是蔬菜，而是青口乾，因此清洗過後要將足絲部分（連住一撮毛）拔掉。

夏天湯水食譜｜薏米合掌瓜淡菜湯健脾理氣 一家大細都啱飲！

薏米合掌瓜淡菜湯食譜

剪接：盧文俊