青瓜保存｜延長保鮮期放雪櫃前1招免凍傷　預防出水直放或橫放？

夏天青瓜當造，「拍青瓜」消暑開胃，青瓜放雪櫃太耐會受凍傷，導致變壞、易黑及「生水」。記得青瓜不可以直接丟入雪櫃，多做一步延長保鮮期。



隔絕冷空氣防凍傷 最佳保存溫度約8℃

青瓜若放在室溫下，大約3-4天會流失水分，因此建議青瓜放入雪櫃保存。不過，青瓜非常容易凍傷，它最佳的保存溫度約8℃左右，但家庭雪櫃的冷藏溫度通常在2-4℃，所以不要直接將青瓜放進雪櫃以免凍傷。

按圖了解延長青瓜保鮮期免凍傷方法︰

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延長青瓜保鮮期4步驟

先將瓜身表面的水分擦乾，用保鮮紙緊緊包裹，再套上一層保鮮袋密封，隔絕冷空氣，把青瓜直立放入雪櫃中保存。直立放置能模擬青瓜的生長過程，若是橫放容易讓青瓜出水。

（iStock）

影片示範︰拍青瓜食譜｜爽口青涼10分鐘簡易涼拌菜 醬汁入味最緊要「拍」！

拍青瓜食譜

揀青瓜愈粗愈好？ 壽司店只選一種青瓜

至於揀青瓜有一個主要重點，靠目測便知哪條青瓜更爽脆及沒有苦澀味，尤其適用於挑選日本的青瓜。蔬果業界的買手及壽司店也是用這個鑒別方法來揀清脆的青瓜，用相同的成本卻購得更好的貨色，日本蔬果店業界代表杉本先生在電視節目上分享簡易的方法。

以下哪條青瓜，你認為較美味、較甜？

以下哪條青瓜，你認為較美味、較甜？（《相葉學》影片截圖）

按圖了解鑒別好味青瓜的方法，下次買青瓜時不妨參考︰

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