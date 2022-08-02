美食博覽2022｜率先睇近千攤位重點推介　$1鮑魚雞煲$100/6湯包

美食博覽2022將於8月11日至15日在香港會議展覽中心舉行，場內分成3區，連同其餘3個展覽，共有近千攤檔參與，喜歡美食的你又怎能錯過？記者已率先預覽場內的重點推介產品，例如福袋、$1抵買優惠，讓大家入場前做定功課！

攝影：鄧穎琪



美食博覽2022以「生活新體驗，體驗新生活」為題，場館劃分成貿易館、美食博覽公眾館及尊貴美食區，展品類別繁多，水果、零食、急凍食品、飲品、酒類等，另設香港國際茶展（至8月13日）、家電．家品．博覽、美與健生活博覽等，早點去就可留時間逛足4個展覽！

美食博覽將於8月11至15日舉行。

不設試食不准飲食仍具吸引力

由於受疫情所限，今年的美食博覽場內不設試食亦不准飲食，被問到可會怕吸引力下跌，香港貿發局署理總裁張淑芬就表示，去年同樣受疫情所限未能開放試食，但仍有31萬人次進場，今年參展商不但比去年多，再配合會展站通車、第二輪消費券發放等，她認為對人流皆是利好因素。

白桃烏龍月餅新口味 北海道牛乳撈桃膠$20壺

記者率先睇過部分重點推介貨品，由於中秋節臨近，所以多間參展商都推出月餅，除了傳統口味，亦有黑松露火腿果仁月餅、白桃烏龍奶黃月餅、沖繩燕麥香檸冰皮等比較新穎的口味。想養生的話，記推介北海道牛乳撈桃膠、老陳皮冰糖燉桃膠等，大壺只售$30、細壺更是$20，比外面很多糖水舖抵。

美食博覽中有這款無糖雪糕。

此外，大家最關心當然是優惠，記者發現一家無添加急凍雞煲，加熱即可食用，而每日更有限量發售的$1鮑魚雞煲；會場內其他攤檔亦有$1港式樽裝奶茶、罐頭鮑魚、長壽麵等。

請按下圖睇各種特色貨品預覽：

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日期

美食博覽「公眾館」、家電．家品．博覽及美與健生活博覽： 8月11日至15日（星期四至星期一）

美食博覽「尊貴美食區」： 8月11日至14日（星期四至星期日）

美食博覽「貿易區」及香港國際茶展： 8月11日至13日（星期四至星期六）



時間

8月11日至14日：上午10時至晚上10時（美食博覽「貿易區」及香港國際茶展於8月13日下午6時結束）

8月15日：上午10時至下午6時



地點

香港會議展覽中心



票價

美食博覽「公眾館」、美食博覽「貿易區」、家電．家品．博覽、美與健生活博覽門票及香港國際茶展：港幣25元

以上展覽連美食博覽「尊貴美食區」套票：港幣40元

「上午進場票」優惠：8月11、12及15日（星期四、五及一），中午12時前入場，只需港幣10元（只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場） ；追加票價港幣15元以參觀同日的「尊貴美食區」

「晚間進場票」優惠：8月11、12、13及14日（星期四至星期日）晚上6時後入場，只需港幣10元（只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場） ；追加港幣15元參觀即晚的「尊貴美食區」

傷健人士票價：港幣10元（需出示由勞工及褔利局發出之「殘疾人士登記證」）（只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場）（可追加票價港幣10元以參觀同日的「尊貴美食區」）

3歲或以下小童及65歲或以上的長者（持長者咭或有效年齡證明文件）：免費入場



購票方法

門票於快達票網站、購票熱線及香港會議展覽中心的售票處公開發售 ，電子入場券可於01空間電子門票銷售平台、全線7-11及Circle K便利店、鄰住買及八達通手機應用程式有售

