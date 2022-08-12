AEON｜旺角店1周年祭減至59折　日本直送白桃西冷飲品最平$9.9

AEON STYLE去年於旺角家樂坊租用了兩層超大舖位，2.4萬呎的超市開業剛好一周年，由即日起至8月24日舉行「AEON STYLE旺角1周年祭」，精選多款由日本直送的新鮮食品及優質商品，以優惠價發售，部分更是AEON 35周年獨家產品。



第二階段消費券已發放，AEON各分店正推出均一價優惠活動，由即日起至8月17日舉行。當中AEON STYLE旺角店剛好在今日營業滿1周年，故同步舉行「AEON STYLE旺角1周年祭」，有不少日本直送以優惠價發售，如：山梨白桃、F1西冷、北海道刺身蠔、森永布丁等，大部分都是6折左右，而牛角的飯素則減至59折。此外，還有AEON 35周年獨家的YOROZUYA青森蘋果汁以及波子汽水。

請按下圖睇AEON STYLE超市的減價貨品：

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而HÓME CÓORDY都有部分貨品減價，請按下圖：

是次「AEON STYLE旺角1周年祭」為期2周，推廣期內（星期三除外）於AEON STYLE旺角購物滿$150或以上，即賞$15現金券一張。現金券使用日期則由即日起至8月30日，只需於AEON STYLE旺角購物滿$50或以上，即可使用$15現金券1張。

AEON STYLE旺角

地址：旺角登打士街56號家樂坊地下B號舖及一樓全層

營業時間：10:00-23:00

