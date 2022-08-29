三餸一湯食譜｜蘆筍炒豬頸肉+蒜蓉蒸蝦+秋葵本菇炒蛋+益氣養陰湯

秋季按曆法計算已經來臨，但暑濕之氣仍未完全驅散，身體容易感疲乏又稱「秋乏」。若想緩解處暑帶來的不適，飲食應以清淡為主及食用滋陰潤燥、補氣的食物。以下介紹的三餸一湯選用了秋天適合食用的食材如秋葵、百合、無花果等，包括秋葵本菇炒蛋、鮮百合淮山無花果黃豆湯、蒜蓉開邊蒸蝦及蘆筍炒豬頸肉，以舒緩天氣所引致的症狀。



三餸一湯食譜：蘆筍炒豬頸肉、蒜蓉開邊蒸蝦、秋葵本菇炒蛋、鮮百合淮山無花果黃豆湯。

蒜蓉開邊蒸蝦

蒜蓉開邊蒸蝦材料簡單，用急凍蝦或新鮮蝦都可以，想蝦入口鮮甜，開邊時記得把略帶苦澀的蝦腸去掉，便美觀又美味。（按此看快速挑蝦腸技巧） 蒸前放上薑蓉和指天椒碎，去腥之餘微辣惹味，更可把浸軟的粉絲 切段，放在碟中與蝦同蒸，讓粉絲盡吸蝦汁精華，鮮味更濃！

【蒜蓉開邊蒸蝦食譜】15分鐘家常菜 鮮甜惹味零失敗

蒜蓉開邊蒸蝦食譜

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蘆筍炒豬頸肉

【蘆筍炒豬頸肉食譜】3招爽脆秘訣！教你點揀新鮮靚蘆筍

蘆筍炒豬頸肉集合爽及軟腍的口感，然而想保持蘆筍爽脆，回到家可將蘆筍放進水中打直浸其尾段，令尾部吸收水分，讓底部保持滋潤。直至煮的時候就可以拿去沖水，去皮，切段。 蘆筍的尖端部分如毛筆，一個個頭俗稱「鱗芽」的花苞，必須要細密和集中，若筍尖鬆散，也意味著它水分不足。

蘆筍炒豬頸肉食譜

秋葵本菇炒蛋

秋葵，又有「綠色人參」、「植物界黃金」等美譽，它含抗氧化物類黃酮（Flavonoid），有效對抗自由基對細胞的侵害，延緩衰老。若是害怕生吃時那滑潺潺的黏液，不如試著煮秋葵炒蛋，再加點本菇，讓它更香更有口感。

至於絨毛，愈新鮮的秋葵愈多毛，想要幫它「脫毛」的話非常簡單，只需撒上鹽並把秋葵反覆搓揉滾動，再用水洗淨和抹乾。此時你應該發現，絨毛早在不知不覺間已掉落了。

【秋葵本菇炒蛋食譜】食秋葵好處多 防癌降血糖減肥一應俱全！

秋葵本菇炒蛋食譜

鮮百合淮山無花果黃豆湯

鮮百合淮山無花果黃豆湯是老少皆宜的湯水，更是適合於「立秋」後飲用，因為有養陰生津的功效，而當中的食材百合有清心安神之效，非常適合受失眠困擾的朋友。如果喜歡喝較甜的湯可用乾百合，煲出來的味道會偏甜，不過功效不及鮮百合好，而且小心含有硫磺，多吃無益。

【健康湯水食譜】鮮百合淮山無花果黃豆湯 養陰生津助安眠

鮮百合淮山無花果黃豆湯食譜

剪接：麥超億