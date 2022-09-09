鮑魚優惠｜14罐天龍鮑魚食神禮盒$688！10分鐘加熱即食蠔皇溏心鮑

中秋節快到，想一家人好好享受美食歡度佳節？傳統月餅高油、高糖、高膽固醇，不適合三高人士，要應節不妨考慮即食鮑魚，方便、健康之餘又大方得體。天龍牌現推出半價「鮑魚食神禮盒」，當中包括了4頭至6頭鮑魚及不同口味一口鮑，還有鮑魚花膠大盆菜，款款矜貴，送禮自用都適合。



14罐鮑魚不同口味 半價優惠

「鮑魚食神禮盒」共有14罐鮑魚，包括9罐4頭至6頭蠔皇溏心、紅燒、紅燒瑤柱等口味的即食罐頭鮑魚，以及一盒特選鮑魚禮盒，內含龍蝦汁、黑松露等4款不同款式的一口鮑魚。此外，禮盒亦有一罐鮑魚花膠大盆菜，原價總值$1383，現推出半價優惠只售$688。

一盒14罐的「鮑魚食神禮盒」有多款不同口味的鮑魚，包括皇牌產品蠔皇溏心4頭鮑、紅燒5頭鮑、紅燒瑤柱6頭鮑，及其他特選鮑魚，滿足不同食客的口味。

10分鐘加熱即食 名貴菜式無難度

要品嚐鮑魚的美味，毋須繁複的燜煮步驟，開罐即食或加熱吃也可，加熱後的鮑魚有如大廚即場烹調，風味自然不同。不過，不少人用錯方法加熱，令鮑魚原本軟糯的口感變得過韌。其實正確加熱方法十分簡單。只需準備一鍋熱水，打開罐頭上的膠蓋和撕走招紙，露出金屬罐身的部分，再整罐放在熱水中坐熱約10分鐘，過程中熱力會慢慢滲透至鮑魚，而且不會令鮑魚變韌，保留原汁原味。之後再打開罐頭，就可以輕鬆享受酒店大廚級的美味鮑魚。

按圖看坐熱罐頭鮑魚方法：

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蠔皇溏心鮑西蘭花 15分鐘上菜！

想趁這個中秋佳節，為家人親手炮製一道美味的鮑魚菜式，不如嘗試一道「蠔皇溏心鮑西蘭花」，健康美味，最重要是非常簡單，15分鐘便可上菜。

蠔皇溏心鮑西蘭花

按圖看蠔皇溏心鮑西蘭花做法：

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蠔皇溏心鮑西蘭花食譜

材料：天龍蠔皇溏心鮑魚1罐、西蘭花適量

做法：

1 切開西蘭花，備用

2 準備一鍋熱水，將切好的西蘭花煮熟

3 西蘭花盛起，圍邊上碟

4 打開已加熱的蠔皇溏心鮑魚罐頭

5 把蠔皇溏心鮑魚放在西蘭花中間，最後淋上蠔汁即可

按圖看有哪14罐鮑魚？

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天龍牌「鮑魚食神禮盒」

售價：$688，原價總值$1383

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電話：（需後補）



攝影：陳葦慈

拍攝：葉思雅，潘樂文

剪片：潘樂文