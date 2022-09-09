英女王逝世｜刀叉去蕉皮薯條層層疊　前御廚公開英女王7飲食習慣

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡逝世，享年96歲。英女王是英國在位最長的君主，一生為英國奉獻、形象親民，許多人對其皇宮生活大感興趣，而英國王室前御廚Darren McGrady，就不時在個人Youtube頻道示範王室成員喜歡的菜餚，揭露各人的飲食習慣和愛好。以下就分享7個英女王的飲食習慣，原來她最愛吃朱古力，還有逢周五都會食特製的炸魚薯條？



英國王室前御廚Darren McGrady曾為英女王、戴安娜王妃、威廉王子和哈里王子等王室各成員打點三餐，準備宴會佳餚等，效力11年。他離任後開設Youtube煮食頻道，吸近23萬人訂閱。Darren McGrady經常在頻道大爆王室成員的飲食習慣和親自示範各個食譜，讓各位能自製王室美食。綜合多條短片，原來英女王的飲食習慣十分有趣，大家或以為她一定吃得清淡節制，原來她最愛卻是朱古力！

1.最愛吃朱古力 宴客必備甜品加入秘密武器

Darren McGrady就指，英女王愛吃朱古力根本已不是秘密，她尤其喜愛黑朱古力。於是他示範了Chocolate mousse的食譜，是其中一道宴客必備的甜品，秘密武器是加入了威士忌和咖啡。

英女王愛吃朱古力愛得不得了，而這款朱古力慕絲特地加入了威士忌和咖啡。（YouTube截圖：Darren McGrady）

2.每年吃同款生日蛋糕 一代傳一代英女王祖母已流傳

很多人以為，英女王生日必定大事鋪張，Darren McGrady卻透露她通常只會靜靜地度過一個周末，但蛋糕當然也少不了。英女王最愛的生日蛋糕，沒錯就是朱古力口味，而且每年都吃同一款蛋糕，相當專一！Darren McGrady又爆料指，這個蛋糕食譜早在英女王祖母瑪麗皇后那一代已在王室流傳，一代傳一代，不同時期的御廚都會做。

多年來，英女王只鍾情這款朱古力蛋糕，每年都吃同款。（YouTube截圖：Darren McGrady）

3.愛吃英式鬆餅 王室成員最愛下午茶小點

Darren McGrady兩年前因公開英式鬆餅食譜而廣為人認識，他曾分享這是王室成員最愛的下午茶小點之一，當然也是英女王的至愛。

英式鬆餅是英女王喜愛的茶點之一。（YouTube截圖：Darren McGrady）

4.愛吃果醬三文治 切成小圓形又名「Jam Penny」

除了英式鬆餅，英女王也喜歡吃三文治作下午茶的茶點，例如：青瓜忌廉芝士三文治、芝士番茄三文治等，但講到最愛的一款三文治，Darren McGrady就說「果醬三文治」才是她從小吃到大的！這三文治製法相當簡單，只是在麵包塗上牛油和果醬，夾起並用模具切成圓形便成，由於這三文治就像1便士的硬幣，所以又名「Jam Penny」。Darren McGrady又提到，果醬多是士多啤梨口味，且是由巴爾莫勒爾堡自家花園種植的蘇格蘭士多啤梨製成。

牛油果醬麵包乍看平平無奇，但英女王愛吃切成圓形的「Jam Penny」。（YouTube截圖：Darren McGrady）

5.吃生果顧儀態 刀叉去蕉皮菠蘿切片再還原

貴為女王，英女王一舉一動都是焦點，當然要保持儀態。Darren McGrady指英女王吃生果都有意想不到的食法，食香蕉要切開蕉皮，把果肉切片用刀叉食，一口一片；食蘋果也差不多，都是用刀叉切成一口大小享用。至於食菠蘿就最考工夫，廚師先切走菠蘿頂部，沿邊位起出整個菠蘿肉、切片去芯，再放回菠蘿「殼」內，蓋上頂部奉給女王，好讓她能用刀叉逐片食用，不會把手弄髒。

Darren McGrady示範如何用刀叉吃香蕉。YouTube截圖：Darren McGrady）

在王室的戶外派對，士多啤梨不可少，通常搭配砂糖和煉奶享用。（YouTube截圖：Darren McGrady）

請按下圖睇前御廚如何示範為王室成員準備菠蘿：

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6.愛吃炸魚薯條 減油製法層層疊健康精緻

炸魚薯條是英國的國民美食，英女王原來也不例外。Darren McGrady更指出，王室內逢周五都一定會食炸魚薯條，用的通常是鱈魚，但廚房內分為兩種製法，一種是傳統做法，另一種是為英女王特製的做法。前者通常都是把魚裹上由麵粉、鹽、蛋和啤酒的麵糊去炸；但這樣對英女王來說太不健康了，因此御廚會先用鹽和胡椒醃魚，裹上麵粉、牛油蛋漿和麵包糠，放入焗爐烤焗，避免油炸；至於薯條，他則會把每條都切成粗幼長短一樣大小，再如層層疊般疊起來，看上去較精緻！

英女王的炸魚薯條是焗的，並非油炸；而薯條也疊得相當精緻。（YouTube截圖：Darren McGrady）

7.不吃大蒜 卻是菲臘親王至愛

據知，英女王飲食必定走蒜，Darren McGrady曾向英國傳媒透露：「我們永遠不會炮製有大蒜的菜式給英女王，但菲臘親王卻相當喜愛它。如果女王不在家，我們都會把菲臘親王的牛扒塗滿大蒜，但當英女王在家吃飯，餐桌上就永遠不會有大蒜。」原來，是因為英女王覺得，吃完大蒜再與其他賓客交談，社交上是很不恰當。

資料來源：Darren McGrady YouTube頻道