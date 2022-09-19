三餸一湯食譜｜椒絲腐乳蒸雞+香蔥蜆仔肉+西蘭花炒蝦仁+清熱滾湯

踏入9月秋意仍未到訪，只有翳侷煩厭的天氣，令人胃口大減。不過飯餐仍是要吃的，以下的三餸一湯食譜主打15分鐘快手煮，包括椒絲腐乳蒸雞、香蔥蜆仔肉及西蘭花炒蝦仁，撇除部分醃肉時間，全部烹煮時間都是15分鐘左右，的確快手。同時搭配清熱解毒又高鈣的豆腐馬蹄紫菜湯，低脂減壓增強體質。



椒絲腐乳蒸雞

椒絲腐乳除了配蔬菜之外配肉類一樣夾，椒絲腐乳蒸雞需準備的工夫不多，處理雞肉及醬汁後只需要隔水蒸15分鐘左右即可，是一道懶人健康蒸餸。如果大家喜歡辣味的話，可以用上泰國尖椒（連籽）加強辣勁。另外市面上亦有不同味道的腐乳如加入了麻辣油的腐乳，如果喜歡麻辣的話可以一試，成為椒絲麻辣腐乳蒸雞！

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椒絲腐乳蒸雞食譜

香蔥蜆仔肉

香蔥蜆仔肉是潮州的傳統菜之一，皆因以蜆仔來說潮州的產量是最多亦較好，而當中所用的蜆仔肉則是黃沙蜆。黃沙蜆是河蜆的一種，一般在淡水魚檔有售，蜆肉外形有別於常見的花甲或蜆，體型脹卜卜又細小看似毫不起眼，不過亦因為它體型細小，與潮州粥成為絕配。事前將蜆肉洗淨去沙後稍稍用酒辟腥，其後將蜆肉炒至乾身及調味。而香蔥汁主要用生抽、蔥粒、乾蔥及辣椒，喜歡的也可以加韭菜粒一同爆炒。

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香蔥蜆仔肉食譜

西蘭花炒蝦仁

西蘭花本身是蔬菜中的營養之王，配海鮮是很不錯的組合，之前示範過用蝦醬炒的西蘭花鮮魷，這次就用蒜蓉快炒一道西蘭花炒蝦仁，不但很快熟，步驟也極簡單。

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西蘭花炒蝦仁食譜

豆腐馬蹄紫菜湯

滾湯快捷方便，同時食物本身的營養更易被保存。豆腐馬蹄紫菜湯，湯味清淡開胃，具有消脹除滯的功效，承如註冊中醫師楊恩劍寧所說，都市人平日壓力過大，這碗低脂的減壓湯可清熱解毒。高鈣的硬豆腐可潤燥生津；營養豐富的馬蹄，則可清熱去火；紫菜也可清熱利尿。至於芫荽有透疹作用，但治療麻疹必須在中醫師的專業指導下確定治療方法才好。

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豆腐馬蹄紫菜湯食譜

剪接：盧文俊