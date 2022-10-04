超市優惠｜優品360減價低至55折　米糠油1公升$33原隻小龍蝦$70袋

超市優惠，優品360其實也有不少著數減價貨品，購物滿$100送$10現金券的優惠仍然繼續，延長至10月31日，下次買滿$120便可作現金扣減，可是需一星期內使用，優惠期較短。看看10月今期有什麼特價貨品，再計劃一下你的慳錢攻略吧。



優品360今期優惠有Familie特選米糠油1公升原價$59，現$65/2件，平均每件$32.5，約55折，優惠期至10月6日。味茲康焙煎芝麻醬250毫升原價$32，現$39.9/2件，平均每件$20；九鬼純正芝麻油（濃）170克原價$29，現$36.9/2件，平均每件 $18.5；華麗娜5%黑露菌醬180克原價$95，現$59.9。Familie即磨黑胡椒/喜馬拉雅山岩鹽/粉紅幼鹽210-500克原價$33-$39.9，現$15-$25；御前日本白蛋10隻裝原價$28，現$39/2件；北吉日本廣島蠔400克原價$99，現$75；US PRIME 西冷/肉眼牛扒原價$99-$128，現$65-$85；34度天然食品原隻小龍蝦750克原價$89，現推廣價$69.9，優惠期至10月13日。不過，非每間店舖也有凍肉出售。

按圖看優品360今期優惠貨品：

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