露營廚具｜迷你烤盤便攜升降燒烤爐　開餐嘆咖啡露營必備8款用品

好不容易才熬過炎熱的夏天，當然要約齊朋友去野餐或露營，好好享受一下大自然。不少人玩露營，裝備隨時媲美專業，由吃到瞓、照明到滅蚊都準備齊全。別以為這樣必定大灑金錢，其實也有不少實惠之選，想享受露營野餐初體驗？決定露營地點前，不妨先留意以下產品推介。



便攜燒烤爐 3秒即開即用烤網可升可降

以往去露營，除了衣物之外，最重莫過於大大小小、各式各樣的套鍋和石油氣罐，佔用大量空間之外，亦增加背包的重量。想享受美食，簡單一個便攜燒烤爐就已經可以做得到。提箱式設計，方便攜帶，用法簡單，水平放置打開即用，只需3秋時間；烤網可升可降，升起離火保溫亦可，加碳亦毋須移離食物，又型又方便。

便攜燒烤爐

售價：$368（原價：$460）

01網購：https://bit.ly/3V7Dshp



年輪迷你燒烤盤不沾黏 少油煎炒煮更健康

除了燒烤，露營時亦可煮出不同款式的美食，煎牛扒、海鮮等一樣可以！韓國製的迷你年輪燒烤盤，一塊就已可做到煎炒煮等煮食方法，而且重量只有約1.5公斤，方便攜帶。其立體年輪紋路設計，可讓油脂均勻散布盤面，加上Inoble無毒不沾黏塗層，少少油便能煎煮燒烤炒，照顧到注重健康的人士。清潔方法亦簡單，只需用矽膠刮刀或廚房紙即可輕鬆去除表面殘留的食物。

不沾年輪迷你燒烤盤

售價：$388

HK01 Mall網址：https://bit.ly/3MeJPvp



免充電手壓咖啡泡茶機 隨時邊嘆咖啡賞美景

不少人都喜歡早上先來一杯熱咖啡，想在郊外露營野餐時，也享受到一杯自家沖泡香濃的熱咖啡？德國寶的迷你手壓咖啡泡茶機是個不錯的選擇。可隨身携帶的手壓咖啡機，不單無需插電，而且方便清潔。不論是咖啡粉、泡茶，抑或咖啡膠囊都一樣輕鬆應付自如。讓你一邊品嚐咖啡，一邊chill住欣賞美景。

迷你手壓咖啡泡茶機

易賞錢優惠價：$452（原價$520）

豐澤網址：https://bit.ly/3yx0dSn



自製郊外窩夫 飯後甜點最完美

圓滿的一餐當然少不了甜品，郊外野餐露營時也不例外，一部窩夫機其實可以炮製多款不同甜品或美食，夾什麼也可以。豐澤LOGOS窩夫烤盤毋須插電，只需要準備好材料之後，放在火爐上慢慢烘烤，就可以品嚐到郊野自家製窩夫。而且手柄可自行拆除，節省更多空間，攜帶更方便。

LOGOS 窩夫烤盤

售價：$389（原價$488）

豐澤網址：https://bit.ly/3rGh8hy



其他露營用品：

充氣床墊 山上睡眠好享受

在郊外睡覺，對很多港人來說是個挑戰，山上沒有高床軟枕，想發個美夢，就要有一張舒適的「床舖」，除了隔絕「地氣」，良好的承托也可以加快入眠。OUTING推出的腳踏式充氣泵充氣床墊，重量只有600克，而且摺疊後體積只有約兩樽樽裝水的大小。另外床墊不單止有效隔絕「地氣」，而且充氣後有足夠的承托力，還內置枕頭，躺着更舒適。

OUTING腳踏式充氣泵充氣床墊

售價：$248（原價：$428）

HKTV Mall網址：https://bit.ly/3rxpSGT



電擊滅蚊燈長效11小時 無噪音防蚊騷擾

到郊外露營，不少人都會成為蚊蟲的目標。特別是蚊子。不想整夜受蚊子騷擾，成為它們的「大餐」，除了塗上蚊怕水外，亦可選擇配置一個便攜物理電擊滅蚊燈。滅蚊燈利用光波誘蚊，吸引蚊子後，再用安全靜電電擊滅蚊，不會誤傷露營友。而且滅蚊燈沒有風扇設計，不會造成噪音，更有效使用長達11小時，讓你晚上可以安心睡覺。

俏蜻蜓便攜物理電擊滅蚊燈

售價：$98（原價$238）

01網購：https://bit.ly/3EiVuaz



防水露營燈毋懼風雨 照亮最長120小時

入秋後，郊野更快入黑，部分營地沒有設置光源，在伸手不見五指的情況下，難以煮食或進行其他活動，一般的電筒電力有限，不足以照亮整個環境及長時間維持穩定的光源。Lumena PLUS 2 行動電源照明LED燈特別適合在野外使用，鋁合金精密加工外殼加上鋅合金把手，除了可當電筒使用外，亦可掛在高處。LED燈更採用防水設計，就算下雨亦毋須擔心入水而故障。LED燈設有多種光度選擇，最大亮度可達3000流明（Lumens, lm），最多持續10小時，最低亮度為100流明，更可以持續使用最高達120小時。

Lumena PLUS 2 行動電源照明LED燈

售價：$589

HKTV Mall網址：https://bit.ly/3CEEL0s



吹送涼風免中暑 遙控吊扇持續用一整天

雖然天氣隨著入秋後逐漸下降，不過中午時的氣溫依然炎熱，不少人習慣隨身帶備電動小風扇，不過，在郊外露營時，小風扇的風力未必足夠，加上帳幕中的空氣不流通，需要有一把更強力的風扇。Jisulife遙控收納吊扇，或是露營友一個好選擇，它設有4檔涼風，而且設有不鏽鋼掛鈎，可以掛在帳幕高處，只需充電6至7小時，就可以連續使用23.5小時。

Jisulife 遙控吊扇

售價：$238（原價$298）

01網購：https://bit.ly/3REnIQb



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