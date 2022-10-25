SOGO感謝祭｜名牌廚具家電低至28折　LC鑄鐵鍋$988法國鍋$398兩個

崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks，人由10月26日至12月4日分三階舉行，首階段由10月26日至11月8日，已有多款貨品減價，名牌廚具家電低至28折，還有不同贈品送，SOGO Rewards會員更有換購優惠及積分獎賞。超過一個月的感謝祭，可以讓大家慢慢揀慢慢買，先看看以下精選產品，有沒有你的心水選擇？



Tefal法國製2款煎鍋套裝$398

崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks，名牌廚具都是重點掃貨項目，半價以下2、3折的優惠貨品也不少，Le Creuset 22厘米琺瑯鑄鐵深炒鍋（Caribbean Blue）原價$2788，現$980約35折、另外20厘米圖形琺瑯鑄鐵鍋連20厘米不鏽鋼蒸架原價$3486，現$1498約43折；Buppalo不鏽鋼40厘米平底五層鑊連不鏽鋼蓋原價$3352，現$998，再送$654禮品，約3折。法國製Tefal Precision 22厘米及28厘米煎鍋套裝原價$1088，現$398，約37折，意大利製Berndes 24cm高身煎鑊及18cm單柄煲連玻璃蓋及24cm高身雙耳煲連玻璃蓋（電磁爐適用）原價$4446，現$1238，28折。

按圖看「崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks」減價廚具精選（銅鑼灣店）：

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幻彩電陶爐25折 再送晶鑽雙耳深鍋$1200

廚具之外，廚房小家電一樣優惠，World Kitchen幻彩電陶爐（海岸藍/丁香紫）原價$3999，現售$998，還可以優惠價$399換購3.5L晶鑽雙耳深鍋$1200。Philips HD9743/61 Premium健康空氣炸鍋原價$1998，現售$1598。Toshiba MS5-TR30SC 30L蒅氣焗爐原價$5998，現售$4998。

按圖看「崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks」減價廚房小家電精選（銅鑼灣店）：

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按圖看「崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks」減價廚具及小家電精選（尖沙咀店）：

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