SOGO Thankful Weeks感謝祭｜超市食品低至4折　日本蔬果$9起！

崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks由即日起至12月4日分三階進行，每一階段均推出不同優惠產品，第一階段由10月26日至11月8日，除了早前介紹的名牌廚具小家電，今次將介紹超市減價精選貨品，糧油湯包生果凍肉低至41折，日本山歧蘋果平均只需$9個！



麒麟果$32.8 日本大根原條$25

崇光超市Freshmart從來都是最受歡迎的掃貨戰場，無論乾貨糧油麵食凍肉，或新鮮日本直送水果都有優惠。蔬果方面有日本北海道南瓜原價$68，現售$28，約41折。日本土歧蘋果4個裝原價$68，現售$36，約53折，平均$9個。露筍100克原價$14.9，現售$9.9。麒麟果原價$68個，現售$32.8。日本大根原條原價$38，現售$25。挪威特級無皮三文魚柳4件裝原價$165，現售$96，約58折。

按圖看「崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks」減價蔬果凍肉食品（銅鑼灣店）：

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養生湯包平均$19 特純橄欖油1公升$65

蔬果凍肉外，其他糧油罐頭海味湯包也大特價，平和滋潤養生湯5包優惠裝原價$225，現售$95，約42折，平均$19包。JA新潟產無洗米原價$189，現售$99，約52折。百益純橄欖/特純橄欖油1公升罐裝原價$118/$128，現售$55/$65，約5折。金芝麻醬粗粒/卡路里減半/焙煎豆原價$35.9，現售$41.9/2支，約58折。加康栢野生白牛肝菌原價$118，現售$59，約5折。平和嚴選天白花菇（椎茸）原價$100包，現售$88/2包，約44折。金銀花蜂蜜1千克原價$488，法國沙甸魚原價$38罐，現買一送一。

按圖看「崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks」減價糧油麵食乾貨類（銅鑼灣店）：

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按圖看「崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks」超市減價貨品（尖沙咀店）：

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