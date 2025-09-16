豉汁蒸排骨食譜｜簡易家常菜新手必學送飯一流！多一步豆豉味更香

豉汁蒸排骨食譜｜簡易家常菜食譜｜平日下班回家又累又餓，只想快點開飯，若說有什麼簡易家常菜，豉汁蒸排骨便是其中之一。這道菜花的工夫不多，把調味料和排骨拌勻，再拿去蒸便成，清蒸簡單易掌握，亦不會把廚房弄得滿是油煙。想節省時間的話，一邊燒熱水，一邊醃製排骨，名副其實「快、靚、正」！



豉汁蒸排骨食譜｜蒜蓉豆豉剁碎香味更出

豆豉是由黃豆或黑豆發酵製成的食物，挑選時應以形狀完整、色澤烏黑，嗅起來並無腐味為佳。因豆豉遇水容易發黴，因此應保存在乾爽的地方。

豆豉香味濃，除了配鯪魚，搭配蒸排骨也一流。（AI生成圖片）

豉香濃郁，本來帶有鹹味，與蒜蓉混合剁碎後，香味更出。在醃料中再加少許指天椒碎，便成了豉椒排骨，蒸出來的那一碟豉汁微辣惹味，用來撈飯，「無得彈」！

順帶提一提，蒸排骨會出水,建議用較深的碟子盛載,以免汁液流出。

排骨食譜｜梅子麵豉蒸排骨開胃家常菜防癌抗氧化 麵豉磨豉點分？

豉汁蒸排骨食譜

+ 1

食譜 豉汁蒸排骨（steam/蒸） 材料 排骨300克、豆豉3湯匙、蒜頭 3個、指天椒1隻、砂糖1茶匙、鹽1/2茶匙、麻油1湯匙、油1湯匙、生粉2湯匙、芫荽碎少許 做法 1. 把蒜頭、豆豉混合，切碎，備用。 2. 指天椒去籽、切碎。 3. 排骨加入蒜蓉豆豉、指天椒碎、砂糖、鹽、麻油、油和生粉拌勻。 4. 排骨醃約30分鐘，之後平均鋪在碟上。 5. 燒熱水，將排骨隔水大火蒸10-12分鐘。 6. 取出蒸好的排骨，加上芫荽碎即成。

健康小貼士：

豆豉含有蛋白質和酶，有助消化，在中醫角度亦能入藥，有除煩功效。



攝錄︰張芷澄、李啟康、馮嘉雯

剪接：馮嘉雯



相關食譜：

【照燒雞扒飯食譜】自製野菜煎雞飯 香甜嫩滑勝過日式連鎖店

照燒雞扒飯食譜

+ 1

【蒜蓉粉絲蒸扇貝食譜】清蒸健康家常菜 粉絲索汁香辣惹味

蒜蓉粉絲蒸扇貝食譜