韓國料理熱量︳13款韓菜熱量排行榜　澱粉炸彈10條炒年糕如1碗飯

炸雞、炒年糕、烤肉…每每看到韓劇中的演員大快朵頤嘆韓國菜，實在惹人垂涎。營養師分享韓式料理中比較低熱量的選擇，如果怕肥又想品嚐美食，3款湯鍋算得上是首選，但緊記切勿太貪，以防攝入過量鈉質。



13款韓料理熱量排行榜 炒年糕進佔第二高卡

每個地方的料理都有「熱量陷阱」，看來不覺這樣肥，卻暗藏致肥危機。台灣營養師高敏敏分享地道的13款韓國料理熱量，提到韓式料理的卡路里看似普通，但有很多由於加入了韓式辣醬來調味，而韓式辣醬含有不少鹽與糖，故須注意鈉質、糖分的攝取。

按圖睇韓式料理熱量排行榜（每100克食物，由高至低熱量排列）︰

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第1名︰韓國炸雞 408千卡

第2名︰辣炒年糕 320千卡

第6名︰部隊鍋 177千卡

第8名︰紫菜包飯 158千卡

3大鍋物較低卡 忌喝盡湯水減鈉

高敏敏營養師建議，當品嚐韓式料理，揀選湯鍋類，如︰泡菜豆腐鍋、人蔘雞鍋…不建議喝光全部湯，以免吸收太多鈉質。此外，少選炸雞、辣炒年糕等油炸或精緻澱粉食物，負擔相對較少。她提醒年糕屬於澱粉類，吃10條左右約等於1碗白飯的澱粉，一大鍋炒年糕最好分次進食或與親友共享。至於，吃烤肉時要不忘吃配菜，例如︰大白菜、豆腐、黑木耳、菇類等，既能補充蛋白質，也可攝取更多膳食纖維。

自煮10道韓國食譜 麻藥蛋、湯年糕、人蔘雞…

若果自己懂得親自下廚，其實更能夠控制用油、鹽、糖的分量，以下10道韓國食譜易學易煮。

麻藥溏心蛋(마약계란)︰人氣韓國菜 完美流心最重要把握烚浸黃金時間

以「手殘菜」來形容也不為過。只要掌握滾水落蛋，大火煮6分鐘的黃金時間，做完美流心的麻藥溏心蛋必定會成功。

麻藥溏心蛋食譜

韓式素牛肉湯年糕（매운떡국）︰5秘訣開蓋煮更濃稠 芝麻葉即紫蘇葉？

韓國年糕煮多久？在解凍之後，一般在大火中煮4-5分鐘已經煮透。配上韓國燒酒、韓式飯卷、韓國炒粉絲和韓劇，是「宅在家」的幸福。

韓式素牛肉湯年糕食譜

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韓國炒粉絲（잡채）︰韓國住家風味 簡易營養飯盒（食譜按連結）

韓國人蔘雞湯（삼계탕）︰1分鐘學識煮 食完全身暖笠笠

韓國食物的代表一定有人蔘雞湯（삼계탕），聽起來繁複，做起來不難，不用複雜的烹調技巧，在家也可煮出暖入心的人蔘雞湯。

韓國人蔘雞湯食譜

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海鮮煎餅（해물파전）︰韓風脆煎餅金黃煙韌滿蛋香 蝦仁魷魚蜆靈活配搭

外脆內煙韌的海鮮煎餅，自己煮還可以加上其他配搭，基本上你想加其他海鮮、蔬菜都可以。

海鮮煎餅食譜

泡菜炒飯（김치볶음밥）︰韓國人家中必備料理 一招令泡菜乾身爽口！（食譜按連結）

海鮮大醬湯︰低卡助消化 滿滿一鍋韓國家庭風味（食譜按連結）

韓式辣醬骨︰微辣香甜 啖啖肉佐酒下飯一樣開胃

韓國辣椒醬微辣帶甜，用它與排骨燜煮，簡單方便，只花半小時，醬汁牢牢包着肉排，濃濃的，啖啖肉，佐飯佐酒，惹味開胃。

韓式辣醬骨食譜

泡菜豬肉鍋（되지김치찌개）︰簡易韓式料理一鍋搞掂！加粉絲掛汁超惹味

加泡菜和韓式辣醬，一鍋滾起即成，零難度、零技巧，懶人們想晚間快速煮韓式料理，這是個好選擇。

韓式魚片年糕（어묵）︰街頭小食 魚仔昆布湯不可少（食譜按連結）

韓式炸醬麵（짜장면）︰零失敗韓國國民美食（食譜按連結）

參考資料︰高敏敏營養師FB