雙11｜AEON 11.11瘋狂購物節食材廚具家電$11起　孖人牌刀具19折

11月11日（雙11），多間商戶都舉行優惠，商品以優惠價發售，AEON都不例外，於11月11至13日舉行「AEON 11.11瘋狂購物節」，不但部分貨品買一送一，廚具、鍋具、食材、家品等以$11發售，另外還有$111和$311商品，另有$40/$100/$500仼選2件商品的優惠。



「AEON 11.11瘋狂購物節」由即日起至11月13日（日）舉行，優惠只限3天，為了響應「11.11」的主題，推出$11、$111、$311以及買一送一等優惠，以$11為例，有蝦子麵、紐西蘭珍寶艾菲蘋果、陶瓷碗等；而$111則包括雪平鍋、保溫瓶等，尤其推薦由$329減至$111的Tefal易潔煎鍋，足足33折！另外，現售$311的孖人牌4件廚刀套裝，原價是$1598，即19折！

請按下圖睇$11貨品：

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請按下圖睇$111貨品：

此外，亦有其他特價貨品，包括：$40/2件、$100/2件及$500/2件，$40/2件的貨品包括：6罐裝無糖可口可樂、大阪王將煎餃、韓式醃辣豬肉等；$100/2件則包括：灣仔碼頭家庭裝水餃、挪威野生比目魚扒、越南虎蝦仁等，至於$500/2件的就以廚具家電為主，如：Buffalo Premium Cook I不銹鋼雙耳煲、Imarflex電熱水瓶等。

請按下圖睇$40/2件貨品：

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請按下圖睇$100/2件貨品：

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請按下圖睇$500/2件貨品：

「11.11瘋狂購物節」

日期：2022年11月11日至11月13日

地點：全線AEON

